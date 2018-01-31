В России впервые покажут китайский фильм с участием Вячеслава Тихонова

В России впервые покажут китайский фильм с участием легендарного советского актера Вячеслава Тихонова.

Как сообщает РИА Новости, показ пройдет в рамках Международного кинофестиваля «17 мгновений», который состоится с 8 по 11 февраля в подмосковном Павловском Посаде.

Фильм «Красный лебедь» с участием Тихонова никогда не демонстрировался в России. Картина основана на сценах балета «Лебединое озеро» и популярного современного балета в Китае «Красный отряд женщин». В центре сюжета — взаимоотношения нескольких балерин, впервые занятых в постановке «Лебединого озера» под руководством известного российского балетмейстера Гущева (Вячеслав Тихонов).

Отмечается, что фильм российской публике представит почетный гость киносмотра, член жюри, режиссер «Красного лебедя» Гу Ронг.

Международный кинофестиваль «17 мгновений» имени Тихонова пройдет во второй раз при поддержке министерства культуры РФ, министерства культуры Московской области, губернатора Московской области и Союза кинематографистов России. Президент фестиваля — актриса и продюсер, дочь Вячеслава Тихонова Анна Тихонова.

