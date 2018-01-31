В Петербурге полицейские со стрельбой задержали грабителей

Сотрудникам полиции Санкт-Петербурга пришлось догонять вооруженных грабителей. В результате перестрелки ранены три человека. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе главка МВД по городу и Ленобласти.

Трое вооруженных злоумышленников в попытались ограбить ювелирный салон на проспекте Большевиков. В это время мимо проезжал наряд ППС, который начал преследование грабителей.

В ходе погони, в районе пересечения Ириновского и Индустриального проспектов убегавшие преступники начали стрельбу в сторону правоохранителей. Те открыли ответный огонь. В итоге ранение получил один полицейский и двое злоумышленников.

Третьему преступнику удалось скрыться. Полиция проводит мероприятия, направленные на его розыск и задержание.

