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В Петербурге полицейские со стрельбой задержали грабителей

21:52 31.01.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Сотрудникам полиции Санкт-Петербурга пришлось догонять вооруженных грабителей. В результате перестрелки ранены три человека. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе главка МВД по городу и Ленобласти.

Трое вооруженных злоумышленников в попытались ограбить ювелирный салон на проспекте Большевиков. В это время мимо проезжал наряд ППС, который начал преследование грабителей.

В ходе погони, в районе пересечения Ириновского и Индустриального проспектов убегавшие преступники начали стрельбу в сторону правоохранителей. Те открыли ответный огонь. В итоге ранение получил один полицейский и двое злоумышленников.

Третьему преступнику удалось скрыться. Полиция проводит мероприятия, направленные на его розыск и задержание.
 

Темы: Россия, Санкт-Петербург, Криминал, Правоохранительные органы в России, МВД России
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01.02.2018, 01:18
Гость: blog2038

Ну и писаки: "В Петербурге полицейские со стрЕльбой задержали грабителей"
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