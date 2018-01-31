В ПФР назвали сроки увеличения ежемесячных выплат льготникам

Федеральные льготники в России будут получать повышенную ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Как сообщает РИА Новости в пресс-службе Пенсионного фонда России 31 января, выплату проиндексируют на 2,5%.

Произойдёт это уже с 1 февраля 2018 года. Также на 2,5% будет проиндексирован входящий в ЕДВ набор социальных услуг. Его федеральные льготники могут получать как в натуральной форме, так и в денежном эквиваленте.

Добавим, что на сегодняшний день ежемесячную денежную выплату получают более 15,4 млн человек, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев социалистического труда и других граждан».

На выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации Пенсионный фонд планирует выделить 450,6 млрд рублей.

С 1 февраля стоимость набора социальных услуг составит 1075,19 рубля в месяц. Из этой суммы 828,14 рубля предусмотрены на обеспечение лекарствами, 128,11 рубля — на путевки в санаторий для профилактики болезней, еще 118,94 рубля — на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Очередная индексация единой денежной выплаты была проведена год назад на 5,4%.