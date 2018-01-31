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В ПФР назвали сроки увеличения ежемесячных выплат льготникам

12:11 31.01.2018
Пенсионный фонд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Пенсионный фонд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Федеральные льготники в России будут получать повышенную ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Как сообщает РИА Новости в пресс-службе Пенсионного фонда России 31 января, выплату проиндексируют на 2,5%.

Произойдёт это уже с 1 февраля 2018 года. Также на 2,5% будет проиндексирован входящий в ЕДВ набор социальных услуг. Его федеральные льготники могут получать как в натуральной форме, так и в денежном эквиваленте.

Добавим, что на сегодняшний день ежемесячную денежную выплату получают более 15,4 млн человек, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев социалистического труда и других граждан».

На выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации Пенсионный фонд планирует выделить 450,6 млрд рублей.

С 1 февраля стоимость набора социальных услуг составит 1075,19 рубля в месяц. Из этой суммы 828,14 рубля предусмотрены на обеспечение лекарствами, 128,11 рубля — на путевки в санаторий для профилактики болезней, еще 118,94 рубля — на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Очередная индексация единой денежной выплаты была проведена год назад на 5,4%.

Темы: Пенсионная реформа в России, Социальные проблемы в России, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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31.01.2018, 15:58
Гость: Зоя

Надо вводить минимальную ПЕНСИЮ по всей стране хотя бы 20 тысяч руб.
И чтобы не было унизительных "доплат". Эти "доплаты" далеко не каждому пенсионеру назначаются. И надо еще походить, поунижаться, покланяться в десяти инстанциях, прежде чем они согласятся выплатить эту "доплату".
И эта "доплата" тоже имеет свой срок, обычно полгода. А через полгода по новой иди по этим кругам поклонов и унижений.
"Доплаты" - это изощренное издевательство над пожилыми членами российского общества.
31.01.2018, 15:24
Гость: Мдя-я-я...

Путем несложных арифметических вычислений получилась "прибавка" АЖ в 26 рублей 22 копейки.
Спасибо за заботу! Вова и Димочка форевер!!
31.01.2018, 12:51
Гость: Нищенская

подачка.
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