ЦИК принял заявление Волынец о снятии ее кандидатуры с выборов президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ приняла заявление Ирины Волынец о снятии своей кандидатуры с выборов президента, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Сегодня было принято решение о том, что я снимаю свою кандидатуру с выборов и призываю наших сторонников голосовать за президента Российской Федерации Владимира Путина, который тоже является кандидатом. Считаю свое решение осознанным и взвешенным», - сказала Волынец.

При этом она заявила, что ей удалось собрать необходимое количество подписей.

Волынец предпринимала две попытки выдвинуть свою кандидатуру. Она выдвигалась от «Общероссийской политической партии «Народ против коррупции», получила отказ ЦИК в регистрации в связи с нарушением порядка уведомления о съезде партии. Позже Волынец была выдвинута на выборы от «Народной партии России».

ЦИК РФ 31 января завершает прием подписных листов от кандидатов, выдвинувшихся на должность президента России. Согласно закону о выборах президента России, для регистрации кандидат, выдвинутый от партии, не представленной в парламенте, должен собрать 100 тыс. подписей в свою поддержку. Самовыдвиженцу необходимо собрать 300 тыс. подписей.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 г.