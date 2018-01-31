Москва жирует, Собянин горд, Россия — в тоске

Несмотря на чудовищное расточительство, бюджет столицы оказался в профиците

Доходы бюджета столицы за 2017 год увеличились на 13% по сравнению с прошлым годом, превысив отметку в 2 трлн рублей, сообщил на этой неделе Сергей Собянин — чем немало удивил москвичей. После всего чудовищного расточительства, с которым сталкиваются горожане на каждом шагу, бюджет еще и профицитен?

Каким же образом — при безумных расходах на благоустройство, на перекладку плитки, которая обошлась втридорога — Москве удалось нарастить доходы? За счет чего? Мэр Москвы объяснил произошедшее «активным развитием экономики и ростом инвестиций».

— Основная часть этих доходов — доходы от налогов, — говорит экономист, профессор Академии труда и социальных отношений Андрей Гудков. — Москва — крупный административный центр, здесь огромное количество чиновников. Их доходы возросли, было отменено 10-процентное сокращение зарплат, и, например, в Минфине средняя зарплата сейчас чуть ли не 190 тысяч. А НДФЛ (налог на доходы физических лиц) как раз остается в бюджете региона.

Кроме того, в Москве скопище банков. По банкам растет рентабельность, и 20% составляет налог на прибыль. Еще одна статья доходов, и очень значительная — эвакуаторы, платные стоянки, штрафы за неправильную парковку, которые тоже идут в бюджет города.

— Но ведь и инвестиции в городские программы были колоссальные.

— Значительная их часть производилась за счет федерального бюджета. Собянин, в отличие от Лужкова, сумел договориться. Например, МЦК сооружали совместо Мосметрополитен и ОАО «РЖД», федеральная структура.

— В Москве все крупнейшие компании, госкорпорации и огромное количество чиновников, которые точно хуже жить не стали, — соглашается Андрей Бунич, глава Союза предпринимателей и арендаторов России. — Налог на доходы физлиц по закону поступает в местный бюджет, и заслуги мэра тут нет. И связи с экономическим ростом я не вижу.

Местными являются и налоги на имущество юридических и физических лиц. Вот они как раз резко увеличиваются. Все эти дорогостоящие эксперименты с улучшением внешнего вида Москвы коррелируют именно с этими имущественными налогами. Налог на квартиры растет каждый год, растут и цены на транспорт. Юридические лица тоже обкладываются налогом на имущество организаций, плюс прибавьте сюда кадастровую оценку, которая заведомо завышается. Эти налоги существенно отражаются на ценах. Жизнь в Москве очень недешевая.

— У москвичей много вопросов возникает по поводу того, как эти доходы бюджета расходуются.

— Почти весь бюджет рядовой московской семьи сейчас идет на самые насущные расходы: коммунальные платежи, налоги, транспорт, питание, лекарства. В этих условиях расходование бюджета города на разные странные инициативы людям кажется неоправданным. Вместо этого можно было, допустим, отменить плату на капремонт. Это реально помогло бы каждой семье. Стоило бы перестать без конца увеличивать налог на недвижимость, а также больше дотировать ЖКХ. Это было бы более рациональным в нынешних условиях, чем осуществление каких-то помпезных проектов.

— А по поводу инвестиций — вы видите, чтобы правительство города их поощряло?

— Я не вижу, каким образом, например, парк «Зарядье» поощрил инвестиции. Или как укладка тротуаров способствовала инвестиционной активности. У нас деньги просто куда-то уходят и все. Нет никакого бизнес-расчета, что из этого получится. И все полностью дотационно, что ненормально, на мой взгляд. Москва — деловой центр, и здесь много нерешенных инфраструктурных вопросов, на которые бы пришли инвестиции.

С той же реновацией — похоже, все будет строиться исключительно на государственные деньги, причем, на падающем рынке, что нелогично. На мой взгляд, должны строить частные компании, а городские власти только оказывать им содействие. Но уж точно не становиться основным игроком на рынке.

…Но в первую очередь московское правительство должно снизить затраты жителей на самые необходимые для жизни расходы. А уже после этого заниматься вкладыванием оставшихся средств под контролем общественности — желательно, в какие-то окупаемые проекты. Такой подход должен доминировать.

Справка:

В конце минувшего года средняя зарплата в Москве составляла около 70 тысяч рублей. При этом в сфере образования, по данным статистики, работники получали свыше 81 тыс. руб. В сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг — более 67 тысяч.

Средняя начисленная зарплата по России была в районе 39 тысяч рублей. Все эксперты отмечают, что реальные доходы населения существенно снизились по сравнению с 2016 годом.

Автор - Ирина Никольская