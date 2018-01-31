Депутаты Приморья запретили СМИ-иноагентам посещать заксобрание края

Парламентарии Приморья на очередном собрании большинством голосов приняли постановление, запрещающее представителям СМИ-иноагентов посещать законодательное собрание края, сообщает РИА Новости.

"Законодательное собрание Приморского края большинством голосов приняло постановление "Об установлении запрета на посещение законодательного собрания Приморского края представителями средств массовой информации Соединенных Штатов Америки, признанных иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента", — говорится в сообщении.

Предварительно вопрос обсудили на заседании комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы парламента края.

"Мы все являемся заложниками той санкционной войны, которая сейчас идет в отношении нашей Родины. Нашими коллегами из Федерального собрания Российской Федерации было принято решение о запрете посещения Государственной думы представителями определенной категории СМИ, и мне кажется абсолютно логичным, что мы в Приморье поддержали его. Это во многом превентивная мера", — отметил председатель профильного комитета Дмитрий Новиков.

Госдума 6 декабря 2017 года приняла постановление о запрете на вход в нижнюю палату американским СМИ, признанным иноагентами, назвав это "симметричными мерами в связи с решением о лишении ряда российских журналистов аккредитации при конгрессе США". Днем ранее аналогичное решение принял Совет Федерации.

Президент России Владимир Путин в конце ноября подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Позже Минюст РФ включил в список иноагентов, действующих в России, девять СМИ, в том числе "Голос Америки" и "Радио Свобода". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.