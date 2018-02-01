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С космодрома Восточный произвели третий запуск

12:06 1.02.2018
Космодром "Восточный". Фото с сайта spacegid.com
Космодром "Восточный". Фото с сайта spacegid.com
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Утром 1 февраля с российского космодрома Восточный произвели третий запуск. Около 5:00 по Москве с него стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 11 спутниками на борту.

Через час после пуска на орбиту были выведены два аппарата дистанционного зондирования Земли «Канопус-В». Затем от «Фрегата» отделились еще девять американских и германских малых спутников. Сам разгонный блок вошел в атмосферу в 10:34 по Москве, он будет затоплен в Тихом океане.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, который курирует космическую отрасль, поздравил специалистов с успешным запуском.

В ноябре 2017 года второй запуск с Восточного завершился неудачей. Полет начался штатно и Рогозин поздравил всех с успешным запуском, но затем выяснилось, что спутник потерян. Премьер Дмитрий Медведев заявил, что такие преждевременные рапорты недопустимы.

Проблемы во время запуска возникли из-за того, что ракета-носитель «Союз-2.1б» и блок «Фрегат» были неправильно настроены для старта с Восточного — в навигационную программу заложили координаты космодрома Байконур.

Темы: Космонавтика в России, Космическая промышленность, Роскосмос
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Комментарии читателей
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01.02.2018, 14:55
Гость: Наконец то

угадали с программным обеспечением. Заложили Восточный, вместо Байконура.
01.02.2018, 14:25
Гость: А

Третий успешный запуск,а бабу с раком в сраке все не запустят подальше.
01.02.2018, 14:19
Гость: полухохол

Слава Богу,долетели до орбиты!Если Рогозин прозвучал "штатно",это еще не значит,что успешно!"Специалист-куратор",однако,один такой "химик-орденоносец"(тоже "куратор")всех Олимпийцев российских "подвел" под "мок-ваду".....
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