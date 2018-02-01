В Нижнем Новгороде уничтожили члена ИГ, готовившего теракт

В Нижнем Новгороде нейтрализовали члена группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России), сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Центра общественных связей ФСБ.

Террорист оказался гражданином одной из стран ближнего зарубежья, он готовил нападение в день выборов президента России. При задержании боевик оказал силовикам вооруженное сопротивление и был ликвидирован.

У преступника нашли самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких бомб, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело по фактам членства в террористической группировке и подготовки теракта.

Как заявлял директор ФСБ Александр Бортников, в прошлом году в России предотвратили 18 крупных терактов. Так, в декабре спецслужбы разоблачили ячейку ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в Санкт-Петербурге, задержав семь ее членов. Преступники планировали взорвать самодельные бомбы в местах массового скопления людей.

После этого Владимир Путин поручил Бортникову действовать при задержании террористов в рамках закона, но при угрозе жизни сотрудников — ликвидировать бандитов.