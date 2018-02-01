За шесть лет в РФ втрое возросло число жалоб на ошибки врачей

В 2017 году количество жалоб россиян на врачебные ошибки и ненадлежащее качество медицинской помощи составило 6050. Это практически в три раза больше, чем в 2012 оду, сообщается на сайте СКР.

В ведомстве отметили, что далеко не каждое обращение становится основанием для возбуждения уголовного дела. В частности, в 2012 году было возбуждено 311 дел, из которых в суд поступили 60. В прошлом году по жалобам возбуждено 1791 дел, а в суд было направлено 175.

Следком привел данные статистики в связи с делом врача Елены Мисюриной. «Ни одно из подобных уголовных дел ранее не вызывало такого резонанса.., ни в профессиональном сообществе, ни среди граждан, ни среди надзорных органов», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что прокуратура попросила отменить решение суда в отношении Мисюриной из-за допущенных в ходе расследования нарушений. В СКР сочли, что таким образом прокуратура ставит под сомнение компетентность собственных сотрудников.

