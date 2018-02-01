Подписи в Центризбирком сдали шесть кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия завершила прием подписей от кандидатов в президенты России. Срок сдачи подписей истек в 18:00 по Москве 31 января.

Подписи сдали шесть кандидатов:

Сергей Бабурин (Российский общенародный союз)

Владимир Путин (самовыдвижение)

Ксения Собчак («Гражданская инициатива»)

Максим Сурайкин («Коммунисты России»)

Борис Титов (Партия роста)

Григорий Явлинский («Яблоко»)

Все они, кроме Путина, должны были сдать по 100 тысяч подписей. Путин, как самовыдвиженец, сдал 300 тысяч подписей. У ЦИКа есть десять дней на проверку подписных листов.

Кандидатами в президенты уже стали Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ), которых выдвинули парламентские партии. Им не надо было собирать подписи.

31 января также впервые в истории России запустили процедуру выбора участка для голосования через интернет. На портале Госуслуг можно выбрать место для голосования, если избиратель не сможет прийти на участок по месту жительства в день выборов 18 марта.