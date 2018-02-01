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В Москве появятся тематические библиотеки

13:24 1.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Более 50 районных библиотек, относящиеся к московскому Департаменту культуры, станут тематическими в 2018 году.

Первые городские читальни начнут работу в новом формате уже в феврале. Библиотеки превратятся в культурные полощадки, посвященные науке, творчеству, различным видам искусства и хобби. У каждой из них будет уникальный дизайн, название и определенный книжный фонд.

Так на базе библиотеки №227 на северо-западе Москвы откроется культурная площадка «Графические истории», ориентированная на графические романы и комиксы. Помещение будет оформлено в стилях поп-арт и ретрофутуризм, его украсит репродукция картины Энди Уорхола «Супермен». Кроме того там будет организована винил-зона, где посетители смогут послушать старые записи популярных рок-групп. В специальном отдельном закрытом помещении поставили многофункциональный проигрыватель со стереоусилителем и динамиками. На нем можно будет слушать пластинки, аудиокассеты и CD-диски, которые можно будет взять из архива библиотеки или принести с собой.

Библиотека №240 получит название Technoscience, ее направлением станут наука и высокие технологии. В библиотеке будет создан фонд научной и научно-популярной литературы, а на лекциях посетителям расскажут о робототехнике, искусственном интеллекте, 3D-печати, интернете.

На северо-востоке, на территории ВДНХ, откроется «Библиотека ремесел». Там будут представлены книги о различных видах ремесел, таких как гончарное дело, каллиграфия, дизайн одежды, а также современные альбомы и журналы, книги о живописи, архитектуре, моде.

Полный список библиотек, которые станут тематическими в 2018 году можно найти на сайте мэрии Москвы.

Темы: Книги, Москва, Зоны отдыха и досуг в черте города
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