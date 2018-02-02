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Медведев пошутил на тему землетрясения в Алма-Ате‍

18:17 2.02.2018
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, завершая заседание межправительственного совета ЕАЭС в Алма-Ате, пошутил по поводу землетрясения, случившегося в городе. Об этом сообщает РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло во время рассмотрения на заседании совета ЕАЭС постановления № 666 совета министров Белоруссии, являющейся членом объединения.

«Как справедливо мои коллеги говорят, землетрясение произошло в момент рассмотрения постановления № 666 совета министров Республики Беларусь. Это для всех для нас урок, а для Республики Беларусь — знак, сигнал Божий», — приводит его слова «РИА Новости».

Эпицентр подземных толчков залегал в пяти километрах к западу от столицы Казахстан на глубине десяти километров. Землетрясение было зафиксировано в 15:20 по местному времени (12:20 мск). Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. 

Темы: Крупные землетрясения и их последствия, Природные явления и катаклизмы, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.02.2018, 00:23
Гость: Для Это

Но ведь к ЭТОМУ всё-таки подходит!
02.02.2018, 23:32
Гость: Это

Это из анекдота про боцмана.
02.02.2018, 23:06
Гость: Питон

Стул под Медведевым не зря закачался, видать не быть тебе больше премьером после выборов.
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