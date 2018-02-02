Москва вошла в топ-10 городов по употреблению марихуаны

Столица России попала в рейтинг городов по количеству употребляемо марихуаны и заняла там 9-е место. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на американскую компанию Seedo, которая проводила исследование Cannabis Price Index.

Согласно его результатам, в течение года жители Москвы выкуривают чуть менее 23 тонн марихуаны. Один грамм наркотика в среднем стоит порядка 12 долларов (около 680). Это дороже, чем в Лос-Анджелесе и индийском Мумбаи, но дешевле, чем в Токио.

Больше всего потребляют Марихуаны в Нью-Йорке (около 77,5 тонны в год). На втором и третьем местах рейтинга пакистанский Карачи (около 42 тонн) и индийский Нью Дели (38 тонн) соответственно. Замыкает 10-ку Торонто (22,7 тонны).

Меньше всего марихуана востребована в Сингапуре, Санто-Доминго (Доминиканская республика), Коломбо (Шри-Ланка) и Маниле (Филиппины).

