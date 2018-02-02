]]> ]]>
Главная В России Новости

Москва вошла в топ-10 городов по употреблению марихуаны

18:37 2.02.2018
Фото с сайта thcfinder.com
Фото с сайта thcfinder.com
Материалы по теме:

Столица России попала в рейтинг городов по количеству употребляемо марихуаны и заняла там 9-е место. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на американскую компанию Seedo, которая проводила исследование Cannabis Price Index.

Согласно его результатам, в течение года жители Москвы выкуривают чуть менее 23 тонн марихуаны. Один грамм наркотика в среднем стоит порядка 12 долларов (около 680). Это дороже, чем в Лос-Анджелесе и индийском Мумбаи, но дешевле, чем в Токио.

Больше всего потребляют Марихуаны в Нью-Йорке (около 77,5 тонны в год). На втором и третьем местах рейтинга пакистанский Карачи (около 42 тонн) и индийский Нью Дели (38 тонн) соответственно. Замыкает 10-ку Торонто (22,7 тонны).

Меньше всего марихуана востребована в Сингапуре, Санто-Доминго (Доминиканская республика), Коломбо (Шри-Ланка) и Маниле (Филиппины).
 

Темы: Россия, Москва
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.02.2018, 00:55
Гость: Да

торчит столица.
02.02.2018, 21:26
Гость: Бггггггггггггг

Ликвидировали УБНОН.
Превращаемся в город (потом и страну) "торчков".
02.02.2018, 21:19
Гость: У вас есть булочки с маком?

Нет...только батоны с гашишем.
Все комментарии (9)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.