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В Калуге школьник напал с ножом на одноклассника

19:51 2.02.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Калуге 14-летний учащийся одной из местных школ во время урока набросился на своего одноклассника с ножом и нанес ему несколько резаных ран. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя СУ СКР по региону Лилию Мошкову.

По ее словам, пострадавший сумел вырваться и сбежать. Позднее ему была оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась.

Нападавший же после инцидента выпрыгнул из окна класса на третьем этаже и попал в больницу с подозрением на перелом позвоночника. Учитель во время происшествия отсутствовал в классе.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Установлено, что нападавший воспитывается в неполной семье, к тому же считается изгоем в классе. Следователи также планируют провести судебно-психиатрическую экспертизу, как только это разрешат сделать врачи.

В последнее время по российским городам прокатилась целая волна подобных инцидентов. В общей сложности пострадали свыше 20 человек.
  

Темы: Россия, Происшествия, Расследование преступлений в России, Российские школьники, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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02.02.2018, 23:19
Гость: Мерзавец.

А можно в абсолютном выражении без кратно округлённых относительных значений? Или вы просто пустое трепло?
02.02.2018, 21:24
Гость: При

Советской власти всё было просто. Помахал ножом - в колонию без всяких яких.
Были правила жизни, которые, если хочешь жить нормально, нужно было соблюдать.
Теперь - главный "образец" это сериал "Бригада". Куда хочу, туда и ворочу. А отвечать будет кто- то, но не я.
Рак мозгов. Полная атрофия. Инфантилизм в высшей степени.
Капитализьма-с...
02.02.2018, 21:15
Гость: Песков.

Это наша обычная внутренняя поножовщина.
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