В Калуге школьник напал с ножом на одноклассника

В Калуге 14-летний учащийся одной из местных школ во время урока набросился на своего одноклассника с ножом и нанес ему несколько резаных ран. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя СУ СКР по региону Лилию Мошкову.

По ее словам, пострадавший сумел вырваться и сбежать. Позднее ему была оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась.

Нападавший же после инцидента выпрыгнул из окна класса на третьем этаже и попал в больницу с подозрением на перелом позвоночника. Учитель во время происшествия отсутствовал в классе.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Установлено, что нападавший воспитывается в неполной семье, к тому же считается изгоем в классе. Следователи также планируют провести судебно-психиатрическую экспертизу, как только это разрешат сделать врачи.

В последнее время по российским городам прокатилась целая волна подобных инцидентов. В общей сложности пострадали свыше 20 человек.

