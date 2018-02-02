Завод, принадлежавший Порошенко, перешел в федеральную собственность

Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе, ранее принадлежавший Петру Порошенко, перешел в федеральную собственность, пишет РИА Новости.

Предприятие было национализировано российскими властями в пользу Севастополя в 2015 году. Теперь же «в целях организации эффективной работы по повышению загрузки и развитию организаций Крымского федерального округа» предприятие передано из собственности Севастополя в федеральную собственность с определением ведомственной принадлежности Минпромторгу России.

Севастопольский завод им. Орджоникидзе выполняет работы и оказывает услуги для обеспечения обороноспособности РФ. Он является соисполнителем госконтрактов по ремонту кораблей и судов ВМФ, а также производству и ремонту гражданской морской техники.

Отмечается, что смена собственника ускорит интеграцию завода в российский оборонно-промышленный комплекс и обеспечит полноценную загрузку его производственных мощностей.