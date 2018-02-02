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Завод, принадлежавший Порошенко, перешел в федеральную собственность

12:00 2.02.2018
Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе. Фото с сайта sevastopol.gov.ru
Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе. Фото с сайта sevastopol.gov.ru
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Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе, ранее принадлежавший Петру Порошенко, перешел в федеральную собственность, пишет РИА Новости.

Предприятие было национализировано российскими властями в пользу Севастополя в 2015 году. Теперь же «в целях организации эффективной работы по повышению загрузки и развитию организаций Крымского федерального округа» предприятие передано из собственности Севастополя в федеральную собственность с определением ведомственной принадлежности Минпромторгу России.

Севастопольский завод им. Орджоникидзе выполняет работы и оказывает услуги для обеспечения обороноспособности РФ. Он является соисполнителем госконтрактов по ремонту кораблей и судов ВМФ, а также производству и ремонту гражданской морской техники.

Отмечается, что смена собственника ускорит интеграцию завода в российский оборонно-промышленный комплекс и обеспечит полноценную загрузку его производственных мощностей.

Темы: Крым, Стратегические и оборонные предприятия в России
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Комментарии читателей
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02.02.2018, 16:59
Гость: Правильному

Вы сами там свои подписи ставили,также как и под Будапештским меморандумом,которые дважды и нарушили и за это хапнете по полной!
02.02.2018, 16:53
Гость: ник

ДАВНО ПОРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
02.02.2018, 16:10
Гость: Вот и посмотрим сколько

вывернут из России в пользу Порошенко в Европейских судах.
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