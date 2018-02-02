]]> ]]>
Главная В России Новости

Путин увидел возможность снизить цены на бензин‍

14:52 2.02.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Цены на бензин в России могут снизиться. В нынешней ситуации такая возможность имеется. Такое мнение президент России Владимир Путин высказал на встрече с работниками завода «Ростсельмаш», которая состоялась накануне, 1 февраля, в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конечно, хотелось бы, чтобы прибило цену в сегодняшней ситуации, и вроде бы для этого есть возможность», — сказал Путин.

При этом глава государства отметил, что в некоторых регионах РФ высокая цена на топливо обоснована — доставка сложная, инфраструктура не развитая. Однако за этим «всегда должна смотреть ФАС».

Президент пообещал поговорить «на этот счёт» с главой антимонопольного ведомства.

По словам Владимира Путина, сегодняшний уровень цен на бензин связан с мировыми ценами на нефть, а также уровнем акцизов. «Цена на первичный продукт держится достаточно высокой сейчас — под 70 долларов за баррель. Но главным образом не в этом дело, а в акцизах. Правительство повышает акцизы, доходы от которых должны идти и идут на ремонт и строительство дорог», — добавил он.

Темы: Россия, Бензин, Динамика цен на автомобильное топливо, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.02.2018, 17:08
Гость: SL

Что только не сделает свинья, чтоб оказаться у корыта.
02.02.2018, 16:52
Гость: ник

Решил пойти путем Сталина снижавшего цены??!
02.02.2018, 16:49
Гость: Читатель

Не надо нам одолжение делать. Лучше то, что наворовал, может быть и простим
Все комментарии (18)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.