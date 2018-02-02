Путин увидел возможность снизить цены на бензин‍

Цены на бензин в России могут снизиться. В нынешней ситуации такая возможность имеется. Такое мнение президент России Владимир Путин высказал на встрече с работниками завода «Ростсельмаш», которая состоялась накануне, 1 февраля, в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конечно, хотелось бы, чтобы прибило цену в сегодняшней ситуации, и вроде бы для этого есть возможность», — сказал Путин.

При этом глава государства отметил, что в некоторых регионах РФ высокая цена на топливо обоснована — доставка сложная, инфраструктура не развитая. Однако за этим «всегда должна смотреть ФАС».

Президент пообещал поговорить «на этот счёт» с главой антимонопольного ведомства.

По словам Владимира Путина, сегодняшний уровень цен на бензин связан с мировыми ценами на нефть, а также уровнем акцизов. «Цена на первичный продукт держится достаточно высокой сейчас — под 70 долларов за баррель. Но главным образом не в этом дело, а в акцизах. Правительство повышает акцизы, доходы от которых должны идти и идут на ремонт и строительство дорог», — добавил он.