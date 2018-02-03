Человека судят за правдивый прогноз погоды – это маразм или политика?

Достоверные прогнозы погоды «народного синоптика» Руслана Юрковского стали настолько популярны, что официальные синоптики не выдержали и подали на метеоэксперта в суд

Вот история одного предсказателя погоды – вроде без всякой политики, но на самом деле пронизанная насквозь нашей гнилой политикой и тем отрицательным отбором, что в ней царит.

Синоптик-любитель Руслан Юрковский из Приморья на личном сайте помещал прогнозы погоды, более достоверные, чем у Росгидромета – за что и попал под суд.

Руслан Юрковский. Фото с сайта gorodv.com

На этот сайт ссылались СМИ, он был в первых строчках поисковиков. А когда в августе 2016 года Руслан назвал, задолго до события, сроки и масштабы надвигающегося тайфуна «Лайонрок», это еще умножило его аудиторию.

Денег за свои прогнозы на основе открытых данных со спутников Руслана ни с кого не брал, охотно отзываясь на просьбы жителей Приморья поведать о вероятной погоде в том или другом районе.

Так было и с тайфуном «Лайонрок». О надвигающемся бедствии Руслан предупредил за 10 дней – о чем, кстати, есть запись в Википедии. Приморское же отделение Росгидромета первые сообщения о разрушительном тайфуне выдало буквально за часы до его нападения на регион…

Вот отсюда и зашла эта большая – и дрянная в нашем случае - политика, посеявшая у нас всем очевидный уже «отрицательный отбор».

У нас же есть «ЕР», полный аналог провалившей СССР КПСС – и других конкурирующих сил быть не должно. Так считали застойщик Брежнев, перестройщик Горбачев – и продолжает считать безальтернативный Путин. А всякий, кто высовывается против такой щетины, пусть он даже самый полезный стране кадр – должен быть сбрит начисто.

И вот Росгидромет по ДФО подал в суд на любителя-синоптика. Основания для иска – дичайшие, однако в высшей мере знаменующие весь наш политический процесс. Дескать у Руслана Юрковского нет лицензии на работу в области гидрометеорологии, а потому все его правдивые прогнозы должны быть запрещены – в пользу менее правдивых лицензионных.

И это – не ум за разум, не фантасмагория? От лица «партии и лично» врать можно на здоровье, но без «лицензии на правду», которую наверняка не выдадут никому со стороны, сообщать эту «правду» – подсудное дело! Причем речь идет о совершенно частном сайте, не претендующем ни на какую политическую конкуренцию с официалами!

Впрочем попавшему в эти политические жернова Юрковскому несказанно повезло. На заседании 1 февраля сего года суд закрыл его дело по истечению срока давности.

А если бы не этот срок? Тогда что – Юрковский пошлел бы по исправительному этапу лишь за то, что его любительские погодные прогнозы оказались достоверней федеральных?

Наша политсистема, введшая такие нормы, не рехнулась ли окончательно, не сошла с ее последнего ума?

