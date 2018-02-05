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Омбудсмен Титов встретился с бежавшими из России бизнесменами

09:19 5.02.2018
Борис Титов. Фото с сайта kremlin.ru
Борис Титов. Фото с сайта kremlin.ru
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов встретился в Лондоне с бизнесменами, бежавшими из России из-за уголовного преследования. После встречи он передал президенту России Владимиру Путину список предпринимателей, которые хотели бы вернуться на родину. Об этом сообщает РИА Новости.

В список попали более 10 человек. Их имен Титов не назвал. По словам омбудсмена, их дела «слишком чувствительны».

Адвокат Дмитрий Григориади, который работает вместе с Титовым, сообщил: «Это бизнесмены, чьи дела много лет рассматриваются судебными инстанциями и в которых до сих пор не поставлена точка».

По словам Титова, речь идет о делах, расследование которых в России приостановлено. «Это может длиться годами и десятилетиями, а некоторые люди по 20 лет живут и не могут вернуться, потому что дело возбуждено. К ним уже нет никаких претензий, даже Интерпол уже исключил их из розыскного списка, а в Москве дело по-прежнему продолжает висеть», — сказал омбудсмен.

Титов также сообщил, что в Великобритании и еще пяти странах открыты пункты по приему обращений от бежавших бизнесменов. «Это не здание офиса, это просто человек, который на общественных началах начинает нам помогать», — пояснил омбудсмен. По его словам, «люди просто не знают, как обращаться, поэтому не они к нам пришли, а мы к ним».

Встреча Титова с бизнесменами состоялась 3 февраля, она продолжалась почти четыре часа. The Bell сообщает, что на ней присутствовали около 40 человек. В их числе основатель «Евросети» Евгений Чичваркин, сооснователь компании Mr. Doors Максим Валецкий, бывший владелец банка «Траст» Илья Юров, совладелец холдинга «Марта» Георгий Трефилов, бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов и совладелец лондонских ресторанов Global Craftsmen Group Роман Зельман.

Один из участников встречи рассказал, что Титов предлагал всем, кто хочет вернуться в Россию, писать обращения на его имя, а также обещал помощь в решении конфликтов. Валецкий сообщил The Bell, что после встречи некоторые бизнесмены разговаривали с омбудсменом один на один.

Российские бизнесмены, которые сталкиваются с уголовным преследованием на родине, часто уезжают именно в Лондон. Как правило, Великобритания отказывает России в запросах об экстрадиции.

Темы: Россия, Бизнес и предпринимательство в России
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Комментарии читателей
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05.02.2018, 16:16
Гость: Алекс

Обокрали и бросили "больную МАТЬ РОССИЮ". Теперь прищемили и они назад запросились. ХРЕН ИМ!
05.02.2018, 16:09
Гость: Да, уж...О чем этот фльм:

...о том, что со всякими там Лондонами "честным", беглым бизнесменам ну никак (по типа понятиям) не договориться с Фемидой...А требование англосаксов предельно простое - откуда деньги,Зин? А как им супостатам объяснишь, что все это нажито непосильным трудом, экономя на школьных завтраках...+ существенно родители-пенсионеры что-то подбрасывали на развитие бизнеса...Во как...
05.02.2018, 14:35
Гость: Географ.

Милашка Наташа учи географию, ибо Абрау Дюрсо не в Крыму, а на Кубани под Анапой.
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