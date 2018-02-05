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Кандидатов в опекуны предложили отправлять на экспертизу к психиатрам

20:00 5.02.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Уполномоченный по правам ребенка Подмосковья Ксения Мишонова предлагает внести изменения в требования к кандидатам в опекуны и приемные родители.

По ее мнению, такие люди обязательно должны проходить психиатрическую экспертизу. Кроме того, омбудсмен считает, что службе опеки следует разрешить провидение внеплановых проверок семей с приемными детьми, сообщает РИА «Новости».

«Нам важно не только в каких условиях живут дети, но и какие отношения складываются у них с приемными родителями. Добросовестные опекуны, я думаю, не будут возражать против более частых контактов с государством», - заявила Мишонова. При этом она сослалась на зарубежный опыт.

Поводом для инициативы послужила гибель трехлетнего ребенка в Московской области, в убийстве которого подозреваются его приемные родители. Второй ребенок изъят из семьи. Расследованием произошедшего занимается СКР.
 

Темы: Россия, Московская область, Расследование преступлений в России, Дети без родителей и проблема усыновления в России, Дети
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Комментарии читателей
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06.02.2018, 00:52
Гость: охотник за бакланами

Добросовестные опекуну над российскими детьми только в ЕС и в США (они хорошую мзду дают,и знают что российские власти, падкие на мзду,да и не просто так из РФ продали более 10 000 детишек зарубеж,а это примерно $ 500 000 000, если умножить 10 000 российских детей- сирот на 50 000 американских долларов)
Так что отменяйте закон Димы Яковлева, и за дело!
05.02.2018, 21:51
Гость: Всё решает только Суд

Не учите юристов какая юстиция нужна. Юристы - Профессионалы. Какая им нужна, такая и будет. Бамбарбия кергуду!
05.02.2018, 21:06
Гость: Ольга-2

Запретите ювенальную юстицию ! Верните советский кодекс о браке и семье! Прикройте торжище на человеческих судьбах!
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