Кандидатов в опекуны предложили отправлять на экспертизу к психиатрам

Уполномоченный по правам ребенка Подмосковья Ксения Мишонова предлагает внести изменения в требования к кандидатам в опекуны и приемные родители.

По ее мнению, такие люди обязательно должны проходить психиатрическую экспертизу. Кроме того, омбудсмен считает, что службе опеки следует разрешить провидение внеплановых проверок семей с приемными детьми, сообщает РИА «Новости».

«Нам важно не только в каких условиях живут дети, но и какие отношения складываются у них с приемными родителями. Добросовестные опекуны, я думаю, не будут возражать против более частых контактов с государством», - заявила Мишонова. При этом она сослалась на зарубежный опыт.

Поводом для инициативы послужила гибель трехлетнего ребенка в Московской области, в убийстве которого подозреваются его приемные родители. Второй ребенок изъят из семьи. Расследованием произошедшего занимается СКР.

