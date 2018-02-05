Про Знамя Победы в Волгограде

Коротко про историю с затертым серпом и молотом на Знамени Победы, которое несли на параде в Волгограде. ФОТО

Фабула проста - некоторые обратили внимание, что на Знамени Победы, которое несли в начале парада, "нет серпа и молота". На самом деле контуры серпа и молота там есть, только почему-то малозаметные. На некоторых кадрах выглядит так, что серп и молот просто вымараны.

В любом случае, это выглядит нарушением закона о Знамени Победы, которое должно иметь строго определенный вид копии оригинального Знамени Победы. Смотрим статью 2 пункт 3 - 3. Вид копий Знамени Победы должен соответствовать виду Знамени Победы.

То есть, по закону должно выглядеть вот так.

Причем на том же параде проехал Т-34 с правильным флагом.

То есть проблема с данным конкректным знаменем. Блеклый серп и молот появился не сейчас.

Вот это же знамя с парада на 9 мая 2017 года в Волгограде. Тут серп и молот более заметны, но тоже существенно отличаются по цвету - надпись на флаге белая, серп и молот серые.

А вот 2016-й год. Опять же разительное цветовое различие надписи и серпа и молота.

А вот в 2011 году знамя еще было таким, каким оно должно быть.

И в 2013 году на параде в честь 70-й годовщины победы в Сталинградской битве тоже с серпом и молотом все в порядке.

Возникает резонный вопрос - что происходит со Знаменем Победы, которое выносят на парадах в Волгограде в начале парада?

Раньше оно соответствовало требованиям закона, в последние несколько лет - очевидно не соответствует.

Странно, что эту разницу заметили только сейчас.

Источники в министерстве обороны признали "косяк":

- Краска стерлась от времени. Серебрянка просто осыпалась, а белая краска осталась целой. К сожалению, это вовремя не заметили и не восстановили полотнище, - прокомментировали нам в ведомстве. - В ближайшее время Знамя отдадут на реконструкцию. Так что на следующем параде оно предстанет в обновленном виде.

Могли бы конечно и к юбилею Сталинградской битвы реконструировать, ибо еще на Параде Победы оно уже было не в каноничном состоянии. И надо понимать, что если бы не внимание общественности, флаг бы и носили в таком виде, где от основного символа Знамени Победы остался лишь контур. Что служит лишним напоминанием - память о нашей истории и ее сбережение зависит от нас самих.

Фото: блог в ЖЖ Colonel Cassad