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Мосгорсуд отменил арест врача-гематолога Мисюриной

17:31 5.02.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Мосгорсуд в ходе заседания 5 февраля отменил арест врача-гематолога Елены Мисюриной.

«Освободить Мисюрину из-под стражи в зале суда. Ходатайства прокуратуры и защиты удовлетворить», — огласил решение судья Олег Гривко.

В конце января прокуратура попросила отменить состоявшееся судебное решение в отношении Мисюриной и вернуть уголовное дело прокурору.

22 января Черёмушкинский суд приговорил Мисюрину к двум годам колонии, но решение пока не вступило в силу. По данным следствия, в июле 2013 года врач-гематолог, проводя в частной клинике трепанобиопсию, повредила кровеносные сосуды пациенту, который спустя несколько дней скончался, сообщает РИА Новости.

30 января защита подала апелляционную жалобу на приговор Мисюриной.

Темы: Мосгорсуд
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Комментарии читателей
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05.02.2018, 22:52
Гость: ДВП

У покойного был рак ,диабет и еще болезнь. И после лечебной процедуры человек пошел на работу. Где -нибудь на загнивающем западе он бы тихо умер в хопсисе или больнице,а здесь пожалуйста до последнего пахал . И они еще приезжают и рекомендуют поднять пенсионный возраст. Да они видать или нашей жизни не знают или специально дуркуют.У нас и так огромное количество пенсионеров работает иначе зубы на полку,до конца,пока ноги носят.
05.02.2018, 22:28
Гость: Оксана

Сначала научись гомеопатию различать от гематологии а потом комментарии пиши
05.02.2018, 20:40
Гость: Анатолий С

Мисюрина не врач а шарлатан. Гематология вне закона. Уже за её применение надо судить, тем более пункцию спинного мозга следует в специальном боксе, исключающим возможность занесение в спинной мозг микрофлоры.
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