Мосгорсуд отменил арест врача-гематолога Мисюриной

Мосгорсуд в ходе заседания 5 февраля отменил арест врача-гематолога Елены Мисюриной.

«Освободить Мисюрину из-под стражи в зале суда. Ходатайства прокуратуры и защиты удовлетворить», — огласил решение судья Олег Гривко.

В конце января прокуратура попросила отменить состоявшееся судебное решение в отношении Мисюриной и вернуть уголовное дело прокурору.

22 января Черёмушкинский суд приговорил Мисюрину к двум годам колонии, но решение пока не вступило в силу. По данным следствия, в июле 2013 года врач-гематолог, проводя в частной клинике трепанобиопсию, повредила кровеносные сосуды пациенту, который спустя несколько дней скончался, сообщает РИА Новости.

30 января защита подала апелляционную жалобу на приговор Мисюриной.