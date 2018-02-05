Жителей Ангарска поймали во время рытья тоннеля к нефтепроводу

В Ангарске полицией задержаны пятеро местных жителей, которые подозреваются в попытке кражи нефтепродуктов.

По данным главка МВД по Иркутской области, за два года работ подозреваемые вручную прокопали лаз, протяженность которого превышает 125 метров. Их деятельность правоохранители пресекли буквально в нескольких метрах от цели, сообщает «Интерфакс». У мужчин изъяты металлические трубы, шланги и оборудование для откачки нефти.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемым, если их вина будет доказана, грозит до шести лет лишения свободы.

