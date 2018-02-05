]]> ]]>
Главная В России Новости

Жителей Ангарска поймали во время рытья тоннеля к нефтепроводу

20:45 5.02.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

В Ангарске полицией задержаны пятеро местных жителей, которые подозреваются в попытке кражи нефтепродуктов.

По данным главка МВД по Иркутской области, за два года работ подозреваемые вручную прокопали лаз, протяженность которого превышает 125 метров. Их деятельность правоохранители пресекли буквально в нескольких метрах от цели, сообщает «Интерфакс». У мужчин изъяты металлические трубы, шланги и оборудование для откачки нефти.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемым, если их вина будет доказана, грозит до шести лет лишения свободы.
 

Темы: Россия, Иркутская область, Расследование преступлений в России, МВД России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.02.2018, 01:32
Гость: Зоя

Загнали людей в нищету, а теперь глумятся над ними.
Васильеву, небось, за 2 миллиарда, украденных у Министерства обороны, в 13-комнатноом "узилище" держали. А тут такая принципиальность!
05.02.2018, 23:58
Гость: ни колай

не приветствуем, но и не осуждаем
05.02.2018, 23:14
Гость: Надо поднимать экономику

Люди хотели построить ещё один нефтепровод. Нефтепроводы очень нужны РФ. А их бизнес закошмарили. Эх, не дают развернуться предпринимательству.....
Все комментарии (4)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.