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Роскачество устроит проверку продаваемому в РФ коньяку

19:45 5.02.2018
Фото с сайта kardzmed.com
Фото с сайта kardzmed.com
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Роскачество начало анонимные закупки продающегося на территории России коньяка с целью его проверки. Мероприятие проводится по поручению замглавы правительства РФ Александра Хлопонина.

Специалистам предстоит исследовать порядка 50 марок коньяка, произведенного как в России, так и за рубежом. Образцы закупаются по цене от 372 до 10 тысяч рублей за бутылку, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

Коньяк будет проверяться на подлинность, безопасность, крепость, содержание сахаров, ароматизаторов, красителей и тому подобное. Результаты проверки поступят в государственную комиссию по противодействию незаконному обороту продукции, которой руководит глава Минпромторга Денис Мантуров.

Ранее в Росалкогольрегулировании заявили, что ситуация на отечественном рынке коньяка критическая – количество фальшивой продукции составляет 60%. Хлопонин, в свою очередь, отмечал необходимость пересмотра национального стандарта на коньяк.

Темы: Россия, Борьба с распространением поддельного алкоголя в России, Производство и продажа алкоголя, Министерство промышленности и торговли РФ, Правительство России
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Комментарии читателей
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06.02.2018, 01:28
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Уточню: 42% коньячных спиртов регламентировалось старым Советским ГОСТ-ом для напитка с выдержкой 5 и более лет. Для напитка с купажированием спиртов трёхлетней выдержки - 40% коньячных спиртов. Затем ГОСТ подменили и уСё стало 40%. Но то были времена с оттенком ностальгии от походов в очередь за выпивкой. Ныне найти приличный коньяк уже проблема ибо качество на нашем рынке перестало зависеть от цены. Увы.
06.02.2018, 00:56
Гость: www

Коньяк будет проверятся на содержание ароматизаторов и красителеи. Вам уже не смешно7
05.02.2018, 22:00
Гость: оценка

покупал "старый город" устраивал,но последний закуп оказался левый. какая досада.
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