Роскачество устроит проверку продаваемому в РФ коньяку

Роскачество начало анонимные закупки продающегося на территории России коньяка с целью его проверки. Мероприятие проводится по поручению замглавы правительства РФ Александра Хлопонина.

Специалистам предстоит исследовать порядка 50 марок коньяка, произведенного как в России, так и за рубежом. Образцы закупаются по цене от 372 до 10 тысяч рублей за бутылку, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

Коньяк будет проверяться на подлинность, безопасность, крепость, содержание сахаров, ароматизаторов, красителей и тому подобное. Результаты проверки поступят в государственную комиссию по противодействию незаконному обороту продукции, которой руководит глава Минпромторга Денис Мантуров.

Ранее в Росалкогольрегулировании заявили, что ситуация на отечественном рынке коньяка критическая – количество фальшивой продукции составляет 60%. Хлопонин, в свою очередь, отмечал необходимость пересмотра национального стандарта на коньяк.