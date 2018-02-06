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«Золотая маска» впервые проведет две церемонии награждения

13:38 6.02.2018
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Торжественная церемония престижной театральной премии «Золотая маска» будет впервые разделена на две равноценные церемонии, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора премии Марию Ревякину.

По ее словам, в этом году организаторы премии решили разделить вручение наград в почетной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства России» и награждение лауреатов в других номинациях.

Разделение церемонии на два мероприятия позволит подробно рассказать о каждом из лауреатов почетных премий.

Лауреатов в почетных номинациях «Золотой маски» будут чествовать 27 марта, в Международный день театра. Церемония состоится в Бетховенском зале Большого театра. Лауреаты объявляются заранее, их имена уже известны. В 2018 году почетные награды «Золотой маски» получат актеры Владимир Андреев, Валентин Гафт, Александр Ширвиндт, Иван Краско, Владимир Рецептер, актрисы Алла Покровская, Галина Анисимова, балетмейстер Николай Боярчиков.

Церемония награждения победителей в основных номинациях состоится 15 апреля на Новой сцене Большого театра. Фестиваль спектаклей-номинантов на премию открывается 6 февраля и продлится до 15 апреля, после чего будут определены лауреаты в основных номинациях. В текущем году «Золотая маска» пройдет уже в 24-й раз. 

Темы: Выдающиеся актрисы театра и кино, Знаменитости и популярные персоны, Награды и премии в России, Театр в России, Театральные деятели и персоны в России
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