«Золотая маска» впервые проведет две церемонии награждения
Торжественная церемония престижной театральной премии «Золотая маска» будет впервые разделена на две равноценные церемонии, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора премии Марию Ревякину.
По ее словам, в этом году организаторы премии решили разделить вручение наград в почетной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства России» и награждение лауреатов в других номинациях.
Разделение церемонии на два мероприятия позволит подробно рассказать о каждом из лауреатов почетных премий.
Лауреатов в почетных номинациях «Золотой маски» будут чествовать 27 марта, в Международный день театра. Церемония состоится в Бетховенском зале Большого театра. Лауреаты объявляются заранее, их имена уже известны. В 2018 году почетные награды «Золотой маски» получат актеры Владимир Андреев, Валентин Гафт, Александр Ширвиндт, Иван Краско, Владимир Рецептер, актрисы Алла Покровская, Галина Анисимова, балетмейстер Николай Боярчиков.
Церемония награждения победителей в основных номинациях состоится 15 апреля на Новой сцене Большого театра. Фестиваль спектаклей-номинантов на премию открывается 6 февраля и продлится до 15 апреля, после чего будут определены лауреаты в основных номинациях. В текущем году «Золотая маска» пройдет уже в 24-й раз.