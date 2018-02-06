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Москвичи закидали коммунальщиков продуктами питания

10:50 6.02.2018
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Москвичи неадекватно реагируют на ночные работы по уборке дворовых территорий с применением механизированной техники, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью радиостанции «Вести FM».

По его словам, в последние дни сотрудники сферы ЖКХ, занимающиеся уборкой территорий столкнулись с тем, что в них «летят продукты питания, бросают яйца».

«Более того, нерадивые граждане берут травматический пистолет и начинают расстреливать снегоуборочную технику. У нас таких примеров много», - рассказал Бирюков, добавив, что такими случаями занимаются правоохранительные органы.

В круглосуточных работах по уборке Москвы от снега задействовано порядка 16,2 тысяч единиц снегоуборочной, снеговывозящей и вспомогательной техники и около 72 тысяч человек. Ежедневно с улиц города вывозится рекордный объем — свыше 1,2 млн кубометров снега.

В минувшие выходные Москву накрыл один из мощнейших снегопадов за всю историю метеонаблюдений. За двое суток выпало 122% месячной нормы осадков.

Темы: Москва, Обильные снегопады и их последствия, Погода и природные изменения в России, Последствия снегопадов и ливней
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Комментарии читателей
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06.02.2018, 16:42
Гость: николя

третий день ни одного дворника не видно!
06.02.2018, 14:57
Гость: Ольга

Да вы всю жизнь были паразитами.
06.02.2018, 13:57
Гость: мещчанин столицы вашей Родины

А анчоусы в горах есть ?Тото.Но комунальщиков нет.Точно.Придеца ругаца, ну не выезжать жа в горы....
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