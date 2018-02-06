В Кремле назвали «системной работой» задержание высокопоставленных чиновников в Дагестане

Задержание членов правительства Дагестана не свидетельствует о политическом кризисе, заявил во вторник, 6 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, эта ситуация является следствием работы правоохранительных органов, которая ведётся и в других регионах. По данным Следственного комитета, в результате действий обвиняемых бюджету республики был нанесён ущерб на сумму около 100 млн рублей. Как в Москве оценивают происходящее в северокавказской республике?

Задержанные чиновники Дагестана — Шамиль Исаев, Гахабас Шахов, Абдусамад Гамидов и Раюдин Юсуфов. Фото с сайта russian.rt.com

Задержание членов правительства Дагестана не является свидетельством политического кризиса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не политический кризис, это продолжение работы правоохранительных органов. Это же касается не одного региона — такие действия имели место по всей стране», — заявил он.

Песков отметил, что системная работа идёт во всех регионах.

«Где это необходимо, органы действия предпринимают. И президент неоднократно говорит о том, что это не компанейщина, а последовательная, целенаправленная, системная работа», — отметил пресс-секретарь президента.

Он добавил, что Владимир Путин в курсе действий, связанных с задержаниями чиновников.

«Разумеется, президенту докладывается о действиях правоохранительных органов. Тем более когда речь идёт о таких высокопоставленных региональных представителях, о действиях правоохранителей в отношении таких высокопоставленных представителей», — сказал Песков.

Более 95 млн рублей

Ранее в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств были задержаны врио председателя правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов, врио заместителей председателя правительства Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования республики Гахабас Шахов.

Следственный комитет России требует арестовать членов правительства Дагестана, которые обвиняются в хищении бюджетных средств. Об этом говорится в сообщении СК.

«Сегодня следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении четверых обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Согласно сообщению СК, ущерб от действий чиновников превышает 95 млн рублей. По версии следствия, Шахов, являясь распорядителем бюджетных средств, подготовил обоснование необходимости приобретения здания под размещение детского сада в селе Халимбекаул в Дагестане. Гамидов, в свою очередь, распорядился включить указанный детский сад в список объектов, планируемых к строительству или приобретению за счёт средств федерального или республиканского бюджета.

«Заведомо зная, что стоимость здания бывшего ресторана «Шуринка» с земельным участком в этом селе с учётом реконструкции под детский сад составляет примерно 12 млн рублей, участники организованной группы обеспечили приобретение детского сада на 50 мест за 31,8 млн рублей», — отмечается в заявлении СК.

Также Гамидов и Юсуфов осуществили хищение в размере 41 млн рублей при реконструкции здания под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. Все работы выполнялись наёмными рабочими за наличный расчёт, а деньги по фиктивным актам о приёмке выполненных работ и затрат перечислялись на расчётный счет ООО «Гранд-Строй», которое стало победителем формального аукциона.

Кроме того, по версии следствия, с 2011 года в фактической собственности Исаева находится туристическая база «Орлиное гнездо». По данным СК, он обеспечил включение турбазы в инвестиционную программу с целью хищения выделенных средств за счёт завышения стоимости работ по созданию инженерной инфраструктуры. Таким образом ему удалось похитить около 35 млн рублей.

Новый кабмин

Фамилии обвиняемых чиновников уже удалены с сайта правительства республики. В качестве врио председателя правительства указан Анатолий Карибов. По данным источника РИА Новости, на должность главы регионального правительства претендует министр экономики Татарстана Артём Здунов. Соответствующую кандидатуру внёс на рассмотрение врио главы Дагестана Владимир Васильев.

«Владимир Васильев внёс кандидатуру Артёма Здунова на должность председателя правительства Дагестана. Его кандидатуру будут рассматривать завтра на сессии Народного собрания депутаты дагестанского парламента», — рассказал собеседник агентства.

В аппарате правительства отметили, что новый состав регионального кабинета министров должен быть сформирован в течение 12 дней с момента его технической отставки, которая произошла в понедельник, 5 февраля.

«У Васильева есть 12 дней, чтобы сформировать новое правительство, но консультации по формированию его состава начнутся уже сегодня», — сообщили в аппарате.

Ранее под уголовное преследование попал мэр Махачкалы Муса Мусаев. Его обвиняют в превышении полномочий и нанесении ущерба бюджету на сумму 80 млн рублей. Также в превышении полномочий обвинили главного архитектора столицы Дагестана Магомедрасула Гитинова.

Автор: Илья Соколов