Япония выразила протест России из-за военных учений на Курилах

Япония выразила России протест в связи с началом учений по противодействию незаконным вооруженным формированиям на южных Курилах, которые в Токио называют "северными территориями", пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел Таро Коно.

"Они (учения — ред.) приведут к усилению военного присутствия России на четырех северных островах. Это идет вразрез с позицией нашей страны и вызывает сожаление", — сказал министр, подчеркнув, что российской стороне был передан протест по дипломатическим каналам.

Во вторник на Курилах начались учения по противодействию незаконным вооруженным формированиям. В них задействованы две тысячи военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) и около 500 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-8 АМТШ. Планируется высадка вертолетно-штурмовой группы на один из островов Курильской гряды.

Таро Коно отметил, что вопрос об учениях не затрагивался вчера на встрече заместителей министров иностранных дел России и Японии Игоря Моргулова и Такэо Мори, которая проходила в Токио и была посвящена обсуждению совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, поскольку информация об учениях была подтверждена уже после завершения переговоров. При этом Коно дал понять, что маневры не повлияли на планы премьер-министра Японии Синдзо Абэ посетить Россию в мае этого года.

"Если позволят обстоятельства, то (премьер – ред.) должен планировать визит в Россию", — сказал министр.

Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношения двух стран. Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Москвой, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция России заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.