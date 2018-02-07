Зарубежным авиакомпаниям могут разрешить внутрироссийские перевозки

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) предложило разрешить зарубежным авиакомпаниям внутрироссийские перевозки на время проведения Чемпионата мира по футболу 2018. Об этом рассказал глава ведомства Александр Нерадько газете «Известия».

По его словам, во время проведения ЧМ-2018 может возникнуть дефицит провозных возможностей российских авиакомпаний. «Мы предложили исключительно на время проведения ЧМ разрешить иностранным перевозчикам полеты внутри страны для перевозки своих болельщиков и сборных команд. Сейчас это решение за правительством», - отметил он.

Глава Росавиации отметил, что все 13 аэропортов, расположенные в 11 городах, где пройдут матчи ЧМ-2018 будут готовы в срок. Сейчас ведомство принимает дополнительные меры для «устранения отставаний, которые отмечались в предыдущие года». В частности, уже открыт и работает аэропорт Платов в Ростове-на-Дону, в аэропорт Саранск уже выполнен технический рейс, готовы также аэропорты в Волгограде, Екатеринбурге. Работы ведутся в Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре.

Что касается московских аэропортов Домодедово и Шереметьево, то в первом продолжается реконструкция. Ситуация осложняется тем, что под внешним управлением находится Промсвязьбанк, который предоставлял банковскую гарантию подрядчику, выполняющему работы и подрядчик попал в предбанкротное положение.

В Шереметьево в ближайшее время планируется завершить работы по оформлению переноса коммуникаций, после чего будут завершаться работы по строительству третьей взлетно-посадочной полосы, которая должна быть готова к ЧМ.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Игры пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

