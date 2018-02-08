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Власти Приморья опровергли слухи о принудительной высылке рабочих из КНДР

12:01 8.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Власти Приморья не высылают принудительно рабочих из КНДР, которые работают в крае, для выполнения резолюции Совета Безопасности ООН, сообщает ТАСС.

По словам представителей департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края, рабочие будут находится на территории России до истечения срока разрешения на право пребывания в стране. При этом въезд новых трудовых мигрантов в регион запрещен, так как ранее Минтруд полностью отклонил квоту Приморья на привлечение в 2018 году более 9 тысяч работников из КНДР.

Граждане КНДР в основном задействованы в строительной отрасли. В частности, они привлекались к строительству многих знаковых объектов, таких как кампус ДВФУ на острове Русском или суперверфь «Звезда» в Большом Камне.

Агентство отмечает, что в первой половине 2017 года в Приморье работали около 10 тысяч рабочих из КНДР.

Темы: Приморский край, Северная Корея, Миграционная политика в России, Конфликт на Корейском полуострове
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Комментарии читателей
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08.02.2018, 14:06
Гость: Оллес

Корейцам помогали и помогать будем,особенно сейчас,когда и на них наезжают мировые фашисты.
08.02.2018, 13:15
Гость: www

Ну и кто эту программу развития Приморья обеспечивать будет? Если даже гастеры из Среднеи азии тура не едут. Короче развитие откладывается на потом.
08.02.2018, 12:39
Гость: Дык,

вот зачем наши силовики ездили в пиндосию. Слили значит, наших старых и верных союзников. И за что? За понюшку табака,от нашего злейшего "партнера". Гуманисты фиговые.
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