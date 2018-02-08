Росавиация запретила повышать цены на билеты на время ЧМ-2018

Авиакомпаниям запрещено повышать тарифы на пассажирские воздушные перевозки в города, где будут проводиться матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом Росавиация уведомила перевозчиков телеграммой за подписью замглавы ведомств Олега Клима. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ней также отмечено, что Росавиация будет следить за ценами на билеты и наличием их в продаже, а также аэропортовыми тарифами в период ЧМ-2018. В случае выявления нарушений о них сразу будет проинформирована Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Запрет на повышение тарифов на авиаперевозки пассажиров предусмотрен в Федеральном законе от 07.06.2013 №108-ФЗ «О подготовке и проведении в РФ Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка Конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Некоторое время назад в Минтрансе намеревались подкрепить его постановлением правительства, однако позднее в ведомстве пришли к выводу, что в нем нет необходимости.

ЧМ-2018 будет проходить в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в 11 городах на 12 спортивных аренах. Прибывающих болельщиков будут принимать 13 аэропортов страны.

