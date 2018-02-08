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Немецкий депутат ответил на угрозы Киева из-за визита в Крым

09:17 8.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Угрозы представителей властей Украины в адрес немецких депутатов, находящихся с визитом в Крыму, характеризуют их как политиков, которые охотно прибегают к языку насилия, заявил депутат парламента земли Северный Рейн-Вестфалия Хельмут Сайффен.

"Я не расстраиваюсь по этому поводу. Считаю невежливым и некрасивым, что нам угрожает иностранное государство из-за нашей поездки. Украинское правительство показало свое истинное лицо как политическая сила, которая охотно прибегает к языку насилия", — цитирует РИА Новости слова политика.

При этом депутат подчеркнул, что до визита в Крым не видел украинское правительство в таком негативном свете. "Но эта реакция на нашу поездку меня возмутила", — подчеркнул он.

Сайффен также отметил, что немецкая делегация не нашла фактов нарушения прав человека в Крыму. "Факт есть то, что те люди, которых мы встретили во время нашей поездки, чувствуют себя совершенно раскованно. Это прямой показатель того, что люди живут здесь без страха", — сказал он.

Кроме того, Сайффен раскритиковал США и ЕС за отказ выдавать крымчанам шенгенские визы. "Я даже не мог себе представить, что жители Крыма не могут выезжать спокойно в страны шенгенской зоны. Я считаю это скандалом, который у нас замалчивается", — подчеркнул депутат.
Немецкая делегация находится в Крыму с семидневным визитом. В ее составе девять депутатов региональных парламентов от правой партии "Альтернатива для Германии", которая на последних выборах впервые прошла в бундестаг и сразу стала там третьей политической силой.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее пообещал немецким депутатам "плачевные правовые последствия", затем украинская прокуратура завела уголовное дело по факту нарушения порядка "въезда на временно оккупированную территорию".

Темы: Германия, Крым, Украина, Международные отношения, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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08.02.2018, 13:06
Гость: ликбез

Новой коалиции ещё нет. Последнее слово - за членами СДПГ. Их более 440 тыс. Каждому по почте будет выслан полный текст коалиционного соглашения и формуляр для голосования, в котором надо отметить "да" или "нет" новой коалиции, и переслать его по почте.
Источник: сайт "Дойче Велле".
08.02.2018, 12:48
Гость: ???

Не в бровь , а в глаз.Полностью поддерживаю.5+++
08.02.2018, 11:57
Гость: Однако

Ты порошенковский политручок, давно никого здесь не смущаешь. У вас на Украине давно многие ничего плохого в фашизме не находят.
Твоя маска устарела, зря стараешься.
Все комментарии (16)
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