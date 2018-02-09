Защита экс-врио главы правительства Дагестана обжаловала его арест

В Мосгорсуд поступила апелляционная жалоба на меру пресечения, избранную Басманным судом Москвы бывшему временно исполняющему обязанности премьер министра Дагестана Абдусамаду Гамидову. Об этом «Интерфаксу» рассказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Она добавила, что апелляцию подала также защита экс-министра образования Дагестана Шахобаса Шахова. Адвокаты указанных лиц просят заменить арест более мягкой мерой пресечения.

Жалобы зарегистрированы, но даты их рассмотрения пока не назначены. Апелляции от двух других фигурантов дела в Мосгорсуд не поступали.

Гамидов, двое его бывших заместителей – Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и Шахов обвиняются в крупном хищении бюджетных средств. Ущерб, причиненный Дагестану их действиями, превышает 100 миллионов рублей. Все четверо отправлены под арест до 5 апреля. В республике ведутся проверки во всех министерствах и ведомствах. Правительство Дагестана отправлено в отставку.

