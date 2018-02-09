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Защита экс-врио главы правительства Дагестана обжаловала его арест

21:45 9.02.2018
Фото с сайта russian.rt.com
Фото с сайта russian.rt.com
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В Мосгорсуд поступила апелляционная жалоба на меру пресечения, избранную Басманным судом Москвы бывшему временно исполняющему обязанности премьер министра Дагестана Абдусамаду Гамидову. Об этом «Интерфаксу» рассказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Она добавила, что апелляцию подала также защита экс-министра образования Дагестана Шахобаса Шахова. Адвокаты указанных лиц просят заменить арест более мягкой мерой пресечения.

Жалобы зарегистрированы, но даты их рассмотрения пока не назначены. Апелляции от двух других фигурантов дела в Мосгорсуд не поступали.

Гамидов, двое его бывших заместителей – Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и Шахов обвиняются в крупном хищении бюджетных средств. Ущерб, причиненный Дагестану их действиями, превышает 100 миллионов рублей. Все четверо отправлены под арест до 5 апреля. В республике ведутся проверки во всех министерствах и ведомствах. Правительство Дагестана отправлено в отставку.
 

Темы: Россия, Дагестан, Москва, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследование преступлений в России, Мосгорсуд
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.02.2018, 05:28
Гость: Остап

Адвокатам за это деньги плотют.
09.02.2018, 22:37
Гость: .

На то она и защита, чтобы чего то обжаловать, иначе платить хозяева не будут.
09.02.2018, 22:15
Гость: Как

их еще не расстреляли?
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