Экс-губернатор Сахалина Хорошавин приговорен к 13 годам

Суд Южно-Сахалинска признал экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина виновным в получении взяток и легализации незаконных доходов. Он приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей.

Суд оглашал приговор три с половиной дня. В общей сложности на это ушло более 14 часов с перерывами.

Вместе с Хорошавиным на скамью подсудимых попали бывший заместитель председателя областного правительства Сергей Карепкин, экс-советник главы области Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства региона Николай Борисов. Общая сумма взяток, по данным следствия, составляет около 522 млн руб., сообщает ТАСС.

Карепкин приговорен к восьми годам заключения и штрафу в четыре млн рублей. Икрамов получил девять с половиной лет и оштрафован на 176 млн рублей. Бывший министр сельского хозяйства региона Николай Борисов признан виновным только в одном эпизоде со взяткой и должен будет выплатить 2,5 млн рублей штрафа без реального лишения свободы.

По словам судья Елены Поликиной, все фигуранты действовали в составе устойчивой организованной преступной группы, созданной в целях получения взяток от бизнеса. Преступники действовали в условиях конспирации, где у каждого была своя роль. Хорошавин находился в тени, но, по мнению судьи, именно он руководил деятельностью группы, которая выполняла все его поручения. Размер каждой взятки превышал 1 млн рублей, что является особо крупным размером.

У осужденных есть 10 дней на обжалование приговора.