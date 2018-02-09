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Экс-губернатор Сахалина Хорошавин приговорен к 13 годам

12:57 9.02.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Суд Южно-Сахалинска признал экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина виновным в получении взяток и легализации незаконных доходов. Он приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей.

Суд оглашал приговор три с половиной дня. В общей сложности на это ушло более 14 часов с перерывами. 

Вместе с Хорошавиным на скамью подсудимых попали бывший заместитель председателя областного правительства Сергей Карепкин, экс-советник главы области Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства региона Николай Борисов. Общая сумма взяток, по данным следствия, составляет около 522 млн руб., сообщает ТАСС

Карепкин приговорен к восьми годам заключения и штрафу в четыре млн рублей. Икрамов получил девять с половиной лет и оштрафован на 176 млн рублей. Бывший министр сельского хозяйства региона Николай Борисов признан виновным только в одном эпизоде со взяткой и должен будет выплатить 2,5 млн рублей штрафа без реального лишения свободы.

По словам судья Елены Поликиной, все фигуранты действовали в составе устойчивой организованной преступной группы, созданной в целях получения взяток от бизнеса. Преступники действовали в условиях конспирации, где у каждого была своя роль. Хорошавин находился в тени, но, по мнению судьи, именно он руководил деятельностью группы, которая выполняла все его поручения. Размер каждой взятки превышал 1 млн рублей, что является особо крупным размером.

У осужденных есть 10 дней на обжалование приговора.

Темы: Сахалин, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследования в России
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Комментарии читателей
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09.02.2018, 18:50
Гость: Глеб

Нынешний губернатор Сахалина пошёл другим путём - подмял все доходные отрасли под себя. Рыбакам на берегу ничего не остаётся, траловый флот принадлежит сыну Кожемяко. Крупный бизнес, особеннл стрлительный, стонет. Прежний губернатор уже вспоминается как более достойный, нежели нынешний.
09.02.2018, 18:39
Гость: Настоящий патриот

Только товарищ Грудинин спасет эту страну? Почему вы этого не понимаете? Все ЗА ГРУДИНИНА!
09.02.2018, 18:23
Гость: кому на Сахалине жить хорошо?

Судя по видео матерьялам из зала суда о процессе Хорошавина он уже освоился и возможно берет взятки с сотрудников мвд. и как эту сволочь земля Сахалинская носит а?
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