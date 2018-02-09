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Сотрудников Российского ядерного центра арестовали за майнинг криптовалют

13:09 9.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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В Нижегородской области за майнинг криптовалют на рабочем месте задержаны инженеры Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), пишет «Интерфакс».

В НИИ подтвердили, что в институте действительно имела место попытка несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей в личных целях, в том числе для так называемого майнинга.

Сотрудники, попавшиеся «на горячем» были задержаны компетентными органами. В отношении них возбуждено уголовное дело.

«Подобные попытки в последнее время были зарегистрированы в целом ряде крупных компаний, имеющих большие вычислительные мощности. На наших предприятиях они будут жестко пресекаться, это технически бесперспективное и уголовно наказуемое занятие», - заявили представители НИИ.

Отмечается, что для майнинга криптовалют инженеры использовали мощности суперкомпьютера. В 2011 году в данном НИИ был введен в строй самый мощный на тот момент суперкомпьютер вычислительной способностью 1 петафлопс.

Темы: Нижегородская область, Компьютерная техника, Компьютеры и Интернет, Суперкомпьютер
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Комментарии читателей
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09.02.2018, 18:01
Гость: Время Ч.- Патриоту

Человеку свойственно ошибаться, а глупцу настаивать на ошибке. Каждый день, по несколько раз одно и то же .
09.02.2018, 17:59
Гость: Время Ч.

У вас есть достоверная информация о простое вычислительной техники на 90%?Или так, тявкнуть , а дальше нехай ветер носит?
09.02.2018, 17:23
Гость: Alex

Я вообще не понимаю, за что владельцы ферм получают деньги? За то, что сидят, ничего не делают и языками щелкают? За то, что летят как бешеные в магазины докупать на свои кровные последние видеокарточки, чтобы снова сидеть и ничего не делать, а денежка текла рекой, даром? Такое деяние должно уголовно преследоваться. Деньги должны зарабатываться трудом!)
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