Сотрудников Российского ядерного центра арестовали за майнинг криптовалют

В Нижегородской области за майнинг криптовалют на рабочем месте задержаны инженеры Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), пишет «Интерфакс».

В НИИ подтвердили, что в институте действительно имела место попытка несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей в личных целях, в том числе для так называемого майнинга.

Сотрудники, попавшиеся «на горячем» были задержаны компетентными органами. В отношении них возбуждено уголовное дело.

«Подобные попытки в последнее время были зарегистрированы в целом ряде крупных компаний, имеющих большие вычислительные мощности. На наших предприятиях они будут жестко пресекаться, это технически бесперспективное и уголовно наказуемое занятие», - заявили представители НИИ.

Отмечается, что для майнинга криптовалют инженеры использовали мощности суперкомпьютера. В 2011 году в данном НИИ был введен в строй самый мощный на тот момент суперкомпьютер вычислительной способностью 1 петафлопс.