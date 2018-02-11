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Пассажирский самолет разбился после вылета из Домодедово

16:47 11.02.2018

Пассажирский самолет "Саратовских авиалиний" потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было", - сказал источник.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск. Связь с экипажем установить не удалось. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Очевидцы сообщили в экстренные службы о падении самолета в Раменском районе Подмосковья.

Причины катастрофы пока неизвестны.

Темы: Авиакатастрофы
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Комментарии читателей
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11.02.2018, 20:52
Гость: башни близнецы-дело рук чекистов Америки!

Людей жаль.Очень жаль!Но это продолжение операции "гексоген-сахар", только в небе.У Горбачева,когда кресло под ним зашаталось, была жуткая трагедия на железной дороге под Уфой.Трагедиями "вожди" сплачивают народ, и, как не удивительно, вокруг себя.А сейчас выборы близки.Громкие убийства Кирова,Рохлина,Листева(эрнс тот что надо!у него и кольца ОИ нераскрывшиеся раскрываются.И выборы нечестные честными становятся) и Немцова и тысячи убитых граждан в результате терактов и катастроф говорят за то ,что власть находится под надежной охраной и защитой.Ранение Андропова не афишировалось,оно лишь указывает на тенденцию ,кто в нынешнее время хозяин в России.
11.02.2018, 19:53
Гость: Сегодня

самый простой способ заказного убийства - подорвать самолёт которым летит намеченная жертва. Там похоже летели пограничники.
11.02.2018, 18:28
Гость: однозначно

Соболезнования всем родным и близким.Скорбим вместе с Вами.
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