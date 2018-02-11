Пассажирский самолет разбился после вылета из Домодедово

Пассажирский самолет "Саратовских авиалиний" потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было", - сказал источник.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск. Связь с экипажем установить не удалось. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Очевидцы сообщили в экстренные службы о падении самолета в Раменском районе Подмосковья.

Причины катастрофы пока неизвестны.