МАК приступил к расследованию авиакатастрофы в Подмосковье

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расследованию причин авиакатастрофы самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье.

"В МАК сформирована комиссия по расследованию причин авиакатастрофы. В ее состав вошли четыре сотрудника", - сообщили ТАСС в пресс-службе комитета.

В настоящее время они выехали на место авиакатастрофы для расследования ее причин.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", на борту которого находился 71 человек, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").