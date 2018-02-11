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МАК приступил к расследованию авиакатастрофы в Подмосковье

17:18 11.02.2018
Фото с сайта promodj.com
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Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расследованию причин авиакатастрофы самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье. 

"В МАК сформирована комиссия по расследованию причин авиакатастрофы. В ее состав вошли четыре сотрудника", - сообщили ТАСС в пресс-службе комитета.

В настоящее время они выехали на место авиакатастрофы для расследования ее причин.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", на борту которого находился 71 человек, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

 

Темы: Авиакатастрофы
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Комментарии читателей
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11.02.2018, 20:49
Гость: гнус

"МАК приступил...",хорошо,что еще ,что не "мок".....с "бухом"во главе.
11.02.2018, 18:59
Гость: иван

министр МЧС чиьает по бумажке заготовленный текст странно одни говорят упал другие видели взрыв третьи столкновение с вертолетом хватит брехать надо правду говорить катастрофу самолета с артистами также замылили и до сих пор нет правды почему разбился
11.02.2018, 17:55
Гость: ни колай

видать эти четверо знают все, а остальных уже не догнать в воскресный день?
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