Черное воскресенье Орска и Домодедово: Ан-148 рухнул сразу после взлета

В Подмосковье разбился пассажирский самолёт, погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. ВИДЕО

11 февраля, около 15 часов, от очевидцев в МЧС поступила информация о падении пассажирского самолета в Раменском районе Подмосковья, в районе населенного пункта Степановское. Позднее там были найдены обломки лайнера и несколько тел погибших.

Фото с сайта promodj.com

Источник в экстренных службах рассказал РИА «Новости», что Ан-148 «Саратовских авиалиний» вылетел из московского аэропорта «Домодедово». На борту находилось 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. По предварительным данным, судно пропало с радаров в 14:53 по московскому времени. Связь с бортом прервалась через семь минут после взлета.

Позднее упавший самолет нашли. «Лежит в поле в Раменском районе, спасатели еще не добрались», — сказал собеседник агентства. По его словам, лайнер увидели с воздуха.

Согласно данным портала Flightradar24, отслеживающего перемещения самолетов, скорость Ан-148 после 14:26 начала резко снижаться.

Самолёт выполнял рейс по маршруту Домодедово — Орск. Есть информация, что самолёт находился в эксплуатации всего 8 лет, то есть был практически новым.

В МЧС сообщили, что к месту предполагаемого падения самолета в Раменский район Подмосковья направлена группа спасателей. Правда, эксперты утверждают, что шансов выжить у тех, кто находился на борту, практически нет.

Фото: скриншот сайта flightradar24.com

В соцсетях уже гуляет информация, рассказанная некими очевидцами, о том, что с земли было видно, что на борту самолёта произошёл взрыв. То есть напрашивается версия теракта.

Минтранс рассматривает разные версии крушения самолета Ан-148. Об этом сообщила советник главы министерства Жанна Терехова в интервью телеканалу «Россия 24».

«Рассмотрим самые различные версии. Я пока не могу говорить об этом, могло быть все, что угодно — человеческий фактор, погодные условия», — сказала Терехова.

По ее словам, о причинах и обстоятельствах произошедшего говорить еще рано.

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По поручению председателя Следственного комитета России А. Бастрыкина дальнейшее расследование уголовного дела передано в производство Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ. Сам глава СКР выехал к месту крушения самолета.

В Домодедово создан оперативный штаб, координирующий действия Росавиации, спасателей, психологов. В администрации также Орска прошло экстренное заседание штаба по чрезвычайным ситуациям. В аэропорт города начинают прибывать люди. Здесь дежурят кареты «скорой помощи». С родственниками будут работать 10 психологов.

На фото: первый снимок с места обнаружения обломков АН-148 в Подмосковье (Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас")

Форумы городских сайтов переполнены соболезнованиями.

Что могло произойти на борту?

— Я никогда не сужу о случившемся, пока нет реальной информации о произошедшем, а её нет, — говорит директор Федеральной службы воздушного транспорта России (Федеральное агентство воздушного транспорта) в 1999—2000 годах Владимир Андреев.

— Что-то может сказать тот факт, что самолёт находился в воздухе всего несколько минут?

— Абсолютно ни о чём. На моём веку случились множество авиакатастроф, среди них было немало и таких, когда самолёт падал, ещё не набрав высоты. И каждый раз причины были разные.

— В Сети уже обсуждают информацию неких очевидцев, которые, якобы, видели с земли взрыв на борту самолёта. Можно ли говорить о теракте?

— Недаром есть выражение — врёт, как очевидец. Как люди с земли могли что-то видеть при такой плотной облачности?

— То, что самолёт так мало находился в воздухе, ни о чём не говорит, — рассказывает Герой Советского Союза, заслуженный лётчик Российской Федерации Николай Антошкин. — Помните, самолёт, летевший из Сочи в Латакию с участниками Хора имени Александрова, разбился через 70 секунд после взлёта. Одно время говорили, что тогда произошёл теракт, поскольку обломки были найдены на морском дне на большом расстоянии друг от друга (обычно, это как раз признак произошедшего на борту взрыва). Однако позднее версию теракта отвергли, объяснив разбросанность обломков морским течением. В катастрофе Ан-148 пока ничего определённо пока сказать нельзя.

Тем временем, на месте крушения лайнера направлена техника для расчистки снега, чтобы организовать поисковые работы. На месте происшествия работают 167 спасателей, задействовано больше 20 едениц техники. Операция будет вестись круглосуточно.

Ранее появлялась информация, что Ан-148 столкнулся с вертолетом «Почты России». Почву для этого, видимо, дали кадры с разбросанной на месте ЧП корреспонденцией. Однако сама «Почта России», опровергла эти сведения, сообщив, что предприятие не эксплуатирует вертолеты.

На форуме сайта Orsk. ru появились данные о пассажирах, находившихся на борту лайнера, но эта информация может быть неточной. Известно лишь, что все они были жителями Оренбургской области.