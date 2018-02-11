Причиной крушения самолета Ан-148 мог стать лед

Ан-148 «Саратовских авиалиний» мог потерпеть катастрофу из-за неисправности противообледенительной системы двигателя. Об этом «Интерфаксу» рассказал вице-президент профсоюза летного состава России Альфред Малиновский.

Он пояснил, что хлопок, который слышали очевидцы катастрофы, мог быть взрывом двигателя из-за попадания льда в лопатки его компрессора. Такое могло произойти из-за отказа упомянутой системы.

Глубокая воронка на месте катастрофы (два с половиной метра в глубину и около 17 метров в диаметре), по словам эксперта, свидетельствует о том, что самолет падал вертикально, «не планируя по какой-то глиссаде».

Отсутствие сигнала бедствия и сообщений экипажа о неисправностях собеседник агентства объясняет тем, что проблема, приведшая к рушению, возникла внезапно и экипаж не успел на нее среагировать.

Малиновский добавил, что к авиакатастрофам, как правило, приводит сочетание нескольких факторов. Точно установить причины можно будет только после расшифровки данных бортовых самописцев.

Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился сегодня днем, через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На его борту находился 71 человек, выживших нет. В поисковой операции на месте катастрофы задействованы более 500 человек. Найден один из черных ящиков разбившегося самолета. На место происшествия прибыл глава МВД Владимир Колокольцев. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. На сайте МЧС опубликован полный список погибших в результате катастрофы. Ведомство также открыло горячую линию 8 800 775 17 17.