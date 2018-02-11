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Появились первые версии причин авиакатастрофы в Подмосковье

18:43 11.02.2018
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» мог потерпеть катастрофу из-за технической неисправности, ошибки пилотов или погодных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства при этом добавил, что экстремальных погодных условий в районе крушения не наблюдалось.

Катастрофа произошла несколько часов назад. Н аборту самолета находились 71 человек, все они погибли.

Некоторое время назад в СМИ появились сообщения об обнаружении на месте катастрофы обломков другого воздушного судна – предположительно вертолета «Почты России». В МЧС эту информацию опровергли. «Спасатели не нашли никаких обломков вертолета», - цитирует агентство представителя пресс-службы ведомства.

В «Почте России», заявили, что компания не использует вертолеты. Ее грузы перевозят два самолета Ту-204С.

Ан-148 выполнял рейс из Москвы в Орск. С экранов радаров он пропал через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. О катастрофе экстренным службам сообщили очевидцы.
 

Темы: Россия, Московская область, Авиакатастрофы, Расследования в России
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Комментарии читателей
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12.02.2018, 04:41
Гость: Евгений В

В ярослале разился самолет с хоккейной командой на борту, причина вертолет, на котором летел Себянин для участия в совещании с Медведевым, проводимым в Ярославле. Вертолет помешал нормальному взлету Яка. Все это знают, но для прессы - табу.
12.02.2018, 03:56
Гость: Влад 33

На мой взгляд следы ведут в Домодедово..
Жаль людей!
Жаль и то, что этот трагический случай ( «обсасывают» на многих каналах США , хотя в США две авари пассажирских поездов произошло недавно и вчера вертолёт упал в Неваде) - не прибавит туристов на ЧМ по футболу.. Так как слышно ( из новостей в США ) только о самолете и.. Москва.., Москва.. Москва..(((
«Гайки нужно закручивать» не только в «Домодедово»..!
11.02.2018, 22:05
Гость: Евгений В

Снова у "писак" недержание. Противно читать, не могут дождаться окончания расследования. Зарабатывают на чужой беде. Таких надо сразу гнать подальше, общественная пресса не для кухонных разговоров.
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