Появились первые версии причин авиакатастрофы в Подмосковье

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» мог потерпеть катастрофу из-за технической неисправности, ошибки пилотов или погодных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства при этом добавил, что экстремальных погодных условий в районе крушения не наблюдалось.

Катастрофа произошла несколько часов назад. Н аборту самолета находились 71 человек, все они погибли.

Некоторое время назад в СМИ появились сообщения об обнаружении на месте катастрофы обломков другого воздушного судна – предположительно вертолета «Почты России». В МЧС эту информацию опровергли. «Спасатели не нашли никаких обломков вертолета», - цитирует агентство представителя пресс-службы ведомства.

В «Почте России», заявили, что компания не использует вертолеты. Ее грузы перевозят два самолета Ту-204С.

Ан-148 выполнял рейс из Москвы в Орск. С экранов радаров он пропал через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. О катастрофе экстренным службам сообщили очевидцы.

