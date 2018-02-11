На месте падения самолета Ан-148 нашли «черный ящик»

В Подмосковье на месте крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» обнаружен один из бортовых самописцев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя главка МЧС по региону Сергея Полетыкина.

Он отметил, что поисковая операция продолжается. Место падения самолета оцеплено сотрудниками МВД и военнослужащими Росгвардии.

Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. На его борту находился 71 человек. Выживших в результате катастрофы нет.

В авиакомпании уверяют, что самолетом управлял опытный пилот. Нареканий к техническому состоянию воздушного судна не было, передает РИА «Новости». В СКР добавили, что экипаж о каких-либо неисправностях самолета не сообщал.