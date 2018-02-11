В Дагестане после проверок возбудили свыше 70 уголовных дел

Десятки уголовных и сотни административных дел возбудили в Дагестане после проверок, проведенных генеральной прокуратурой.

"По результатам проверок специальной комиссии Генеральной прокуратуры в Дагестане возбуждено около 450 дел об административных правонарушениях и свыше 70 уголовных дел", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканской прокуратуры..

В целом выявлено более 2,4 тыс. нарушений закона, отметил представитель ведомства. "С целью их устранения принесено также около 100 представлений, свыше 170 протестов, направлено около 40 исковых заявлений и более 10 требований", - добавили в пресс-службе.

В субботу в Дагестан с рабочей поездкой прибыл генеральный прокурор России Юрий Чайка. Он провел рабочее совещание с участием врио главы Дагестана Владимиром Васильевым, в ходе которого он представил нового главного прокурора республики Дениса Попова.

5 февраля сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана, двух его заместителей, а также экс-министра образования и науки республики. В тот же день их спецрейсом доставили в Москву. 6 февраля в Басманном суде Москвы экс-чиновникам было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Они были арестованы на два месяца. Руководитель Дагестана Владимир Васильев 5 февраля отправил правительство республики в отставку.