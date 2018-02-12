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МАК приступил к работе с «черными ящиками» Ан-148

18:57 12.02.2018
Фото с сайта mak-iac.org
Фото с сайта mak-iac.org
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Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК), расследующая катастрофу самолета Ан-148, начала работу с его параметрическим и бортовым самописцами. Об этом сообщается на сайте комитета.

Специалисты вскрыли «черные ящики» и анализируют состояние носителей информации.

Первый самописец был обнаружен практически сразу после трагедии, второй – несколько часов спустя, его нашли в километре от места падения самолета.

Ранее отмечалось, что приборы находятся в удовлетворительном состоянии. Однако позднее стало известно, что они получили довольно значительные повреждения.

Поисковая операция на месте катастрофы продолжается. Относительно крушения выдвинуто несколько версий, которые проверяются следствием. Однако подтвердить или опровергнуть их можно будет только после расшифровки данных с самописцев.
 

Темы: Россия, Московская область, Авиакатастрофы
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.02.2018, 03:19
Гость: Михаил

Да надоели вы со своей политикой, устроили тут выборы на похоронах!
13.02.2018, 00:13
Гость: иван

и главное начинают болеть с больного какой спрос
12.02.2018, 22:10
Гость: алекс

причина в воровстве и бардаке в стране
Все комментарии (9)
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