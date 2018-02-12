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На месте катастрофы Ан-148 нашли около 500 обломков

21:47 12.02.2018
Фото с сайта promodj.com
Фото с сайта promodj.com
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В ходе поисковой операции в районе крушения самолета Ан-148 обследована территория площадью около 30 гектаров. Обнаружено почти 500 фрагментов воздушного судна, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Работы на месте катастрофы продолжаются. В них участвуют свыше одной тысячи человек, задействовано более 200 единиц техники. Спасателям удалось найти порядка полутора тысячи фрагментов тел погибших.

Кроме того, специалисты ведомства взяли образцы проб ДНК у 66 родственников жертв катастрофы.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился днем в воскресенье через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На его борту находились шестеро членов экипажа и 65 пассажиров. Все они погибли.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Рассматривается несколько версий о причинах трагедии. Речь о теракте на борту не идет, поскольку на обломках самолета не обнаружено следов взрывчатых веществ. Оба бортовых самописца Ан-148 найдены, в настоящее время с ними работают специалисты МАК.
 

Темы: Россия, Московская область, Авиакатастрофы, Спасательно-поисковые операции в России, Авиасообщение в России, Российские авиакомпании, МЧС РФ
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