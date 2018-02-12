В Россию пришла Масленица

Верующие же воспринимают Сырную седмицу как подготовку к Великому посту

Одна из самых популярных дат в народном праздничном календаре – начало Масленицы. Или, как она называется уже в православном церковном календаре, Сырной седмицы, последней недели перед Великим постом.

Б.М. Кустодиев, «Масленица». Фото с сайта megabook.ru

Несмотря на языческие корни (обрядовая сторона праздника символизирует проводы зимы и постепенное увеличение светового дня), Масленица является примером органического сочетания народных и церковных традиций. Это – один из самых радостных и светлых праздников. Считалось, что тот, кто откажется ее праздновать, будет жить «в горькой беде и худо кончит».

Если древние славянские племена отмечали Масленицу в течение двух недель (7 дней до весеннего равноденствия и 7 дней после), то со времени принятия христианства на Руси Масленицу стали праздновать в последнюю неделю перед Великим постом, за 7 недель до Пасхи, а срок празднования сократился до 7 дней.

Этимология названия праздника, вопреки утверждениям о ее языческой подоплеке (блины символизируют солнечный диск и удлиняющийся день), имеет ярко выраженные православные корни. Мясо уже исключается из пищи, а молочные продукты еще можно употреблять, поэтому пекут масленые блины, ставшие главным атрибутом праздника.

Для верующих же Сырная седмица имеет вполне определенное литургическое значение. Это – подготовка к Великому посту. Церковь предписывает в эти дни больше думать о Боге, отказываться от мясной пищи, позволяя себе из животных продуктов лишь рыбу, масло, молоко, яйца и сыр.

Последний день Масленицы – Прощеное воскресенье, когда церковь вспоминает изгнание Адама из рая. Это событие напоминает людям о необходимости очиститься от грехов. В этот день, который в этом году приходится на 18 февраля, все православные просят друг у друга прощения, чтобы приступить к посту с доброй душой, сосредоточиться на духовной жизни и с чистым сердцем встретить Пасху – день Воскресения Христова. В Прощеное воскресенье последний раз употребляется скоромная пища.

Каждый день этой недели имеет свое название, которое говорит о том, что в этот день нужно делать.

В воскресенье перед Масленицей по традиции наносили визиты родственникам, друзьям, соседям, а также приглашали в гости. Т. к. в масленичную неделю нельзя было есть мясо, последнее воскресенье перед Масленицей называли «мясным воскресеньем», в которое тесть ездил звать зятя «доедать мясо».

Понедельник – «встреча» праздника. В этот день устраивали и раскатывали ледяные горки. Дети делали утром соломенное чучело Масленицы, наряжали его и все вместе возили по улицам. Устраивались качели, столы со сладостями.

Вторник – «заигрыш». В этот день начинаются веселые игры. С утра девицы и молодцы катались на ледяных горах, ели блины. Парни искали невест, а девушки – женихов (причем свадьбы игрались только после Пасхи).

Среда – «лакомка». На первом месте в ряду угощений – конечно же, блины.

Четверг – «разгуляй». В этот день, чтобы помочь солнцу прогнать зиму, люди устраивают по традиции катание на лошадях «по солнышку», т. е. по часовой стрелке вокруг деревни. Главное для мужской половины в четверг – оборона или взятие снежного городка.

Пятница – «тещины вечера», когда зять едет «к теще на блины».

Суббота – «золовкины посиделки». В этот день ходят в гости ко всем родственникам и угощаются блинами.

Воскресенье – заключительный «прощеный день», когда просят прощения у родных и знакомых за обиды, а после этого, как правило, весело поют и пляшут, тем самым провожая широкую Масленицу.

Прощание с Масленицей завершается в первый день Великого поста – Чистый понедельник, который считали днем очищения от греха и скоромной пищи. В Чистый понедельник обязательно мылись в бане, а женщины мыли посуду и «парили» молочную утварь, очищая ее от жира и остатков скоромного.

Своим отношением к Масленице в интервью KM.RU поделились священнослужители РПЦ – игумен Сергий Рыбко и настоятель храма Благовещения в Петровском парке Максим Обухов:

Сергий Рыбко: – Связывать Масленицу исключительно с языческими традициями – это «заслуга» советской историографии. На самом деле этот праздник неразрывно связан с христианской традицией. Он всегда отмечался не только в России, но и в других православных странах как подготовка к Великому посту. Другое дело, что некоторые священнослужители не приветствуют такие обряды, как сжигание чучела, хотя, как правило, это не имеет характер категорического осуждения. Скорее осуждаются пьянство и любая другая неумеренность, когда устраиваются пирушки, а потом люди навеселе идут сжигать чучело. Что касается литургии, то в среду и пятницу, согласно Уставу, уже идет великопостная служба. В это время верующие отказываются от употребления мяса, и начинается пост в супружеских отношениях. Т. е., с одной стороны, нет поста в среду и пятницу, а с другой – начинается великопостная аскеза.

Максим Обухов: – Считаю, что Масленица – это не столько самостоятельный праздник, сколько часть подготовки к Великому посту. Например, очень часто на эту неделю организаторы переносят всевозможные конференции, встречи и прочие светские мероприятия, чтобы разгрузить пост от суеты. А по русской традиции Масленица празднуется как окончание зимы. Другое дело, что после принятия христианства значение этого праздника подверглось серьезной культурной трансформации. Для христианской цивилизации вообще характерно окультуривать и наполнять новым смыслом народные традиции. Понятно, что в Масленице есть определенный языческий элемент, но, на мой взгляд, неправильно считать, что все, что имеет языческое происхождение, по определению плохое. Повеселиться, поесть блины – в этом нет ничего зазорного или тем более грешного. Другое дело, что обряд сжигания чучела – это как раз «духовная составляющая наоборот», когда пытаются в уже окультуренный христианский праздник вложить противоположное содержание. Я считаю, что сжигание чучела – это достаточно бессмысленное занятие. Если трактовать это как проводы зимы, то где-нибудь в Краснодарском крае она и так давно закончилась. Я бы призвал граждан не размениваться на примитивные мероприятия, которые в настоящее время не имеют никакого смысла. И, конечно, совсем не допустимы такие проявления сатанизма, как надевание страшных масок и что-либо в этом роде. Масленица – это неделя, которая подготавливает нас к Великому посту, так что забывать о приличиях ни в коем случае нельзя. Конечно, миряне не должны жить, как в монастыре, весь год, но уж один месяц Великого поста нужно заставить себя пожить с максимальной строгостью.