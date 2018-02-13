На месте крушения Ан-148 найдены более 1,4 тыс. фрагментов тел

На месте крушения самолета Ан-148 в Подмоскове обнаружено более 1,4 тысячи фрагментов тел погибших, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС России по Московской области.

"По состоянию на 8 часов утра 13 февраля обнаружено более 1400 фрагментов тел погибших, около 500 фрагментов воздушного судна, обследовано 30га территории", - сообщили представители МЧС.

На вторник запланирован подъем обломков самолета, находящихся в воронке. Он будет осуществляться при помощи автокрана и кранов-манипуляторов. На месте крушения работают 981 человек и задействовано 191 единицы техники. В резерве находятся 1035 человек и 182 единицы техники.

Между тем, образцы ДНК родственников погибших при крушении самолета направлены на экспертизу из Оренбургской области в Москву. "У родственнков жертв авиакатастрофы были взяты пробы ДНК. Образцы отправлены в Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы", - приводит РИА Новости заявление пресс-службы губернатора региона.

Психологи продолжают работу с родственниками погибших. За сутки консультационную психологическую помощь получили 60 человек.

Самолет Ан-148 "Саратовские авиалинии" рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. Связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из "Домодедово". Все находящиеся на борту 65 пассажиров и 6 членов экипажа погибли. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.