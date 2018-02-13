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На месте крушения Ан-148 найдены более 1,4 тыс. фрагментов тел

10:15 13.02.2018
Крушение Ан-148 Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"
Крушение Ан-148 Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"
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На месте крушения самолета Ан-148 в Подмоскове обнаружено более 1,4 тысячи фрагментов тел погибших, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС России по Московской области.

"По состоянию на 8 часов утра 13 февраля обнаружено более 1400 фрагментов тел погибших, около 500 фрагментов воздушного судна, обследовано 30га территории", - сообщили представители МЧС.

На вторник запланирован подъем обломков самолета, находящихся в воронке. Он будет осуществляться при помощи автокрана и кранов-манипуляторов. На месте крушения работают 981 человек и задействовано 191 единицы техники. В резерве находятся 1035 человек и 182 единицы техники.

Между тем, образцы ДНК родственников погибших при крушении самолета направлены на экспертизу из Оренбургской области в Москву. "У родственнков жертв авиакатастрофы были взяты пробы ДНК. Образцы отправлены в Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы", - приводит РИА Новости заявление пресс-службы губернатора региона.

Психологи продолжают работу с родственниками погибших. За сутки консультационную психологическую помощь получили 60 человек.

Самолет Ан-148 "Саратовские авиалинии" рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. Связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из "Домодедово". Все находящиеся на борту 65 пассажиров и 6 членов экипажа погибли.  По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Темы: Авиакатастрофы, Авиасообщение в России, Российские авиакомпании
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Комментарии читателей
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13.02.2018, 12:43
Гость: Татьяна Алексеевна

От всего сердца - соболезную.
Крепитесь,жизнь продолжается.
(идиотов форума попрошу не цепляться к моим словам).надоели...
13.02.2018, 10:27
Гость: Виталий

Вы можете не писать такие заголовки, про количество фрагментов тел? Представьте состояние родственников погибших!
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