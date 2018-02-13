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В РЖД решили продлить майскую льготу для ветеранов

21:45 13.02.2018
Фото с сайта rzd.ru
Фото с сайта rzd.ru
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В ОАО «Российские железные дороги» задумались о продлении срока действия бесплатного проезда для ветеранов Великой Отечественной войны в мае. Об этой инициативе глава компании Олег Белозеров рассказал премьер-министру Дмитрию Медведеву, передает РИА «Новости».

Вместо традиционных двух недель в РЖД хотят бесплатно возить ветеранов в течение всего мая. «Мы бы хотели не срок с первого по какую-то дату, а в течение месяца перевозить ветеранов ВОВ всеми типами подвижного состава», - цитирует Белозерова агентство.

Глава кабмина идею одобрил. По его словам, «это было бы в моральном смысле абсолютно правильное решение». Премьер поручил проработать данный вопрос и «представить предложения».
 

Темы: Россия, Положение ветеранов войны в России, ОАО «Российские железные дороги», Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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14.02.2018, 00:28
Гость: Югослав

Сколько осталось ветеранов? Благодаря им сегодня существуют РЖД и сама Россия. Для них должно быть все бесплатно. Память и совесть совсем потеряли!
13.02.2018, 23:47
Гость: Зоя

Аттракцион неслыханной щедрости.
Вот что выборы-то приближающиеся делают!
Не верьте ни единому их слову. Они извиваются, чувствуя приближение конца.
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