В РЖД решили продлить майскую льготу для ветеранов

В ОАО «Российские железные дороги» задумались о продлении срока действия бесплатного проезда для ветеранов Великой Отечественной войны в мае. Об этой инициативе глава компании Олег Белозеров рассказал премьер-министру Дмитрию Медведеву, передает РИА «Новости».

Вместо традиционных двух недель в РЖД хотят бесплатно возить ветеранов в течение всего мая. «Мы бы хотели не срок с первого по какую-то дату, а в течение месяца перевозить ветеранов ВОВ всеми типами подвижного состава», - цитирует Белозерова агентство.

Глава кабмина идею одобрил. По его словам, «это было бы в моральном смысле абсолютно правильное решение». Премьер поручил проработать данный вопрос и «представить предложения».

