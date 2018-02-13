Минобороны РФ рекомендовало военным отказаться от соцсетей

Министерство обороны России рекомендовало сотрудникам ведомства и военнослужащим отказаться от использования социальных сетей.

Как пишет газета «Известия», ведомство распространило документ с рекомендациями по поведению своих сотрудников и военнослужащих в интернете.

В памятках отмечается, что администраторы зарубежных ресурсов обладают полным доступом к размещаемой на персональных страничках информации, все публикации военнослужащих постоянно анализируются иностранными спецслужбами. В частности привязанные к местности фотографии и видеоматериалы могут «привести к срыву боевой задачи».

Под запретом оказались все социальные сети, такие как «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook. В случае наличия в соцсетях действующих аккаунтов, их рекомендовано сделать максимально закрытыми и не добавлять «в друзья» назнакомцев. Военным рекомендовано не публиковать информацию о своей службе и части, а также отключить геолокацию в смартфонах и иных гаджетах, а также не устанавливать подозрительные программы, регулярно обновлять приложения и придумывать для каждого интернет-сервиса уникальный и сложный пароль.. Кроме того, родственникам и близким военных также рекомендуется не распространяться об их службе.

«Рекомендации не ограничивают личную свободу военнослужащих, только предупреждают их о возможных негативных последствиях активности в интернете. Важен акцент на том, что любая информация, попавшая в интернет, остается там навсегда», - отметили в ведомстве.

Правила носят рекомендательный характер, однако Минобороны готовит поправки к законам, которые в будущем сделают данные правила обязательными. В частности готовятся поправки в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О статусе военнослужащих», где солдатам и офицерам будет запрещаться раскрывать в интернете свою ведомственную принадлежность и подробности деятельности — как своей, так и сослуживцев. Нарушителей предлагают привлекать к дисциплинарной или даже уголовной ответственности.