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Минобороны РФ рекомендовало военным отказаться от соцсетей

09:48 13.02.2018
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Министерство обороны России рекомендовало сотрудникам ведомства и военнослужащим отказаться от использования социальных сетей.

Как пишет газета «Известия», ведомство распространило документ с рекомендациями по поведению своих сотрудников и военнослужащих в интернете.

В памятках отмечается, что администраторы зарубежных ресурсов обладают полным доступом к размещаемой на персональных страничках информации, все публикации военнослужащих постоянно анализируются иностранными спецслужбами. В частности привязанные к местности фотографии и видеоматериалы могут «привести к срыву боевой задачи».

Под запретом оказались все социальные сети, такие как «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook. В случае наличия в соцсетях действующих аккаунтов, их рекомендовано сделать максимально закрытыми и не добавлять «в друзья» назнакомцев. Военным рекомендовано не публиковать информацию о своей службе и части, а также отключить геолокацию в смартфонах и иных гаджетах, а также не устанавливать подозрительные программы, регулярно обновлять приложения и придумывать для каждого интернет-сервиса уникальный и сложный пароль.. Кроме того, родственникам и близким военных также рекомендуется не распространяться об их службе.

«Рекомендации не ограничивают личную свободу военнослужащих, только предупреждают их о возможных негативных последствиях активности в интернете. Важен акцент на том, что любая информация, попавшая в интернет, остается там навсегда», - отметили в ведомстве.

Правила носят рекомендательный характер, однако Минобороны готовит поправки к законам, которые в будущем сделают данные правила обязательными. В частности готовятся поправки в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О статусе военнослужащих», где солдатам и офицерам будет запрещаться раскрывать в интернете свою ведомственную принадлежность и подробности деятельности — как своей, так и сослуживцев. Нарушителей предлагают привлекать к дисциплинарной или даже уголовной ответственности.

Темы: Интернет в России, Интернет и сети, Социальные сети в мире, Социальные сети в России, Министерство обороны РФ
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