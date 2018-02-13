В МАК рассказали о расшифровке данных одного из самописцев А-148

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начала расшифровку информации, извлеченной из параметрического самописца самолета Ан-148, разбившегося в минувшие выходные.

Вскрытие «черных ящиков» проводилось в течение ночи с 12 на 13 февраля. «Из-за механических повреждений защищенных модулей памяти потребовалось проведение их полной разборки с демонтажем твердотельных носителей информации», - говорится в сообщении МАК.

Несмотря на это специалистам удалось скопировать всю информацию, которая хранилась в «черном ящике». Они получили данные о 16 полетах Ан-148, в том числе и о последнем.

Кроме того, ведется подготовка второго самописца к копированию, имеющихся в нем данных.

Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел катастрофу в Подмосковье в воскресенье. Он разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Жертвами трагедии стал 71 человек. Поисковые работы на месте крушения продолжаются. Ранее сообщалось, что было обнаружено около 500 обломков воздушного судна и порядка полутора тысяч фрагментов тел погибших.

