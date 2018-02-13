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В МАК рассказали о расшифровке данных одного из самописцев А-148

20:00 13.02.2018
Фото с сайта mak-iac.org
Фото с сайта mak-iac.org
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Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начала расшифровку информации, извлеченной из параметрического самописца самолета Ан-148, разбившегося в минувшие выходные.

Вскрытие «черных ящиков» проводилось в течение ночи с 12 на 13 февраля. «Из-за механических повреждений защищенных модулей памяти потребовалось проведение их полной разборки с демонтажем твердотельных носителей информации», - говорится в сообщении МАК.

Несмотря на это специалистам удалось скопировать всю информацию, которая хранилась в «черном ящике». Они получили данные о 16 полетах Ан-148, в том числе и о последнем.

Кроме того, ведется подготовка второго самописца к копированию, имеющихся в нем данных.

Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел катастрофу в Подмосковье в воскресенье. Он разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Жертвами трагедии стал 71 человек. Поисковые работы на месте крушения продолжаются. Ранее сообщалось, что было обнаружено около 500 обломков воздушного судна и порядка полутора тысяч фрагментов тел погибших.
 

Темы: Россия, Авиакатастрофы, Авиасообщение в России, Расследования в России, Российские авиакомпании
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Комментарии читателей
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14.02.2018, 04:20
Гость: streamer

Всё так, но если пилоты перед стартом не включат обогрев ППД, то никакая авиакомпания и, тем более, рынок за них это не сделают. И если пилоты не готовы действовать в условиях отказа группы приборов, связанных с ППД, что является постоянно отрабатываемой чрезвычайной ситуацией на всех типах летательных аппаратов уже, как минимум, 75 лет, то это вопрос прежде всего к ним самим. Это, вероятно, самая тупая авиакатастрофа с начала века. Если правда, что обогрев ППД так и остался выключенным, это означает, что пилоты так и не поняли, что произошло, хотя первое требование в ситуации расхождения показателей скорости пилотов - "Проверь обогрев ППД"! Просто трудно поверить, что подобное могло произойти в 21 веке, а не на заре авиации.
14.02.2018, 04:13
Гость: Всё будет хорошо

Грудинин всё исправит.
14.02.2018, 04:13
Гость: Сергей

Ясно ,что самолет уронили.Западу нужно создать хаос в стране и подорвать доверие к президенту перед выборами, поэтому сейчас постоянно будет что то падать и взрываться.Запад хочет показать людям бессилие власти.
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