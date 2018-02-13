Жителям деревень могут разрешить зарабатывать на сборе ягод и грибов

Жителям деревень и сел могут официально разрешить продавать собранные в лесу грибы и ягоды. Об этом на своей странице в Facebook написал глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

По его словам, сейчас, согласно Лесному кодексу, человек имеет право продавать собранные в лесу ягоды и грибы только в том случае, если им был арендован лесной участок. При этом закон позволяет арендовать такой участок минимум на 10 лет.

«В результате, если раньше целые деревни жили на сборе лесных плодов, то сейчас люди лишены возможности такого заработка. Нужно дать такую возможность — уверен, что это необходимо», - говорит Николаев.

По его словам, сейчас в Госдуме идет разработка соответствующего законопроекта, который позволит жителям деревень и сел легально продавать собранные в лесу грибы и ягоды.

«Для большого количества деревень у наших соседей — заготовка лесных ягод и грибов — это стабильный ежегодный заработок. Надо дать возможность и нашим деревням так зарабатывать», - резюмировал парламентарий.