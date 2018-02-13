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Жителям деревень могут разрешить зарабатывать на сборе ягод и грибов

12:43 13.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Жителям деревень и сел могут официально разрешить продавать собранные в лесу грибы и ягоды. Об этом на своей странице в Facebook написал глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

По его словам, сейчас, согласно Лесному кодексу, человек имеет право продавать собранные в лесу ягоды и грибы только в том случае, если им был арендован лесной участок. При этом закон позволяет арендовать такой участок минимум на 10 лет.

«В результате, если раньше целые деревни жили на сборе лесных плодов, то сейчас люди лишены возможности такого заработка. Нужно дать такую возможность — уверен, что это необходимо», - говорит Николаев.

По его словам, сейчас в Госдуме идет разработка соответствующего законопроекта, который позволит жителям деревень и сел легально продавать собранные в лесу грибы и ягоды.

«Для большого количества деревень у наших соседей — заготовка лесных ягод и грибов — это стабильный ежегодный заработок. Надо дать возможность и нашим деревням так зарабатывать», - резюмировал парламентарий.

Темы: Россия, Проблемы лесного хозяйства в России, Сельское хозяйство в России
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Комментарии читателей
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13.02.2018, 17:08
Гость: Alex

а кто Вам дал распоряжаться государственной землей как собственной?! Сами себе такое право дали? Сидите там в своей столичке многонациональной и пухлыми ручонками указываете каждому, что дескать, вот с этой лисички ты не можешь получить ни копейки - она МОЯ! Это с чего она твоя? Таким вот господам дерьмократам видимо, никто яйца не отстреливал еще, а надо бы. Потому что карманы и животы просто трескаются от награбленного. Да куда в таких лезет только, когда нажретесь уже. Ничего, скоро вас раскулачат, самозванцев тупых...
13.02.2018, 16:44
Гость: Николя

Между прочим, использование туалетной бумаги по прямому назначению никто, собссна, по закону не разрешал!
13.02.2018, 16:34
Гость: Владимир СПБ

Как и везде в мире, отрицательный отбор в действии
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