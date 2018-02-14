Из резервистов сделают контрактников

В России начинается формирование профессионального мобилизационного резерва

«Партизаны», подписавшие контракт с Минобороны, будут получать заработную плату и ряд компенсаций, но при этом будут обязаны ежемесячно посещать специальные занятия и ежегодно проходить военные сборы.



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В случае необходимости, резервистами будут доукомплектованы уже существующие части, а также сформированы новые. Создание полноценного профессионального мобилизационного резерва положительным образом скажется на укреплении обороноспособности государства, считают военные эксперты.

В Минобороны России журналистам газеты «Известия» рассказали о том, что с 2018 года система мобилизационного резерва в нашей стране начнет работать в полном объеме. Необходимые для этого нормативные акты были приняты ранее.

Так, Минобороны уже проводило эксперимент по формированию организованного мобилизационного резерва в отдельных регионах России. Эксперимент продлился практически два года, его результаты оцениваются как успешные. Указ «О создании мобилизационного людского резерва Вооруженных сил РФ» был подписан президентом России 17 июля 2015 года.

Первый пункт данного указа как раз и предписывал создание мобилизационного людского резерва ВС РФ на период проведения эксперимента по внедрению новой системы подготовки и накопления мобилизационных людских ресурсов.

Сам механизм привлечения граждан в новые структуры и условия заключаемых с ними контрактов, прописаны в законе «О воинской обязанности и военной службе», там говорится о том, что резервистами могут стать солдаты и офицеры запаса, прошедшие медицинскую комиссию.

Стоит отметить, что мобилизационный резерв существует в армиях многих стран мира, это очень распространенная практика. К примеру, в США численность резервистов практически соответствует численности регулярных вооруженных сил. Резервные компоненты включают в себя резервы всех пяти видов вооруженных сил, а также сухопутных войск и ВВС национальной гвардии США.

При этом сама национальная гвардия США, военнослужащие которой совмещают боевую подготовку с работой по основной специальности, представляет собой организованный резерв. Существует и неорганизованный (индивидуальный) резерв, который состоит из лиц, обладающих достаточной военной выучкой, то есть тех, кто недавно закончил военную службу и не нуждается в прохождении дополнительной подготовки.

В целом можно отметить, что формирование мобилизационного резерва из людей, подписывающих контракт с Минобороны России – это еще один шаг на пути формирования в стране современной профессиональной армии.

В российской армии количество контрактников уже превышает количество призывников. 7 ноября 2017 года начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов говорил о том, что количество контрактников в войсках за последние 5 лет увеличилось вдвое и составило 384 тысячи человек.

К концу 2018 года в российской армии должно служить 425 тысяч контрактников, 220 тысяч офицеров и 50 тысяч прапорщиков и мичманов. Таким образом, доля военнослужащих-профессионалов достигнет 70 процентов.

В настоящее время за формирование мобилизационного резерва отвечают военкоматы. Еще не все из них начали соответствующую работу. В то же время в некоторых, к примеру, в Ростовской области – уже идет набор резервистов. В военкомате Новошахтинска в Ростовской области военнослужащие запаса уже могут подписать контракт на службу в резерве.

Как отмечает газета «Известия» со ссылкой на военкомат Новошахтинска, для этого гражданам необходимо явиться в военкомат, имея при себе военный билет и паспорт. После подписания контракта, военнослужащий резерва обязан будет проходить специальную учебу 2-3 дня каждый месяц и ежегодные сборы продолжительностью от 20 до 30 дней.

Призвать на службу человека из мобилизационного резерва можно будет в любой момент: в случае проведения крупных учений, объявлении особого или угрожаемого периода, чрезвычайных ситуациях или просто при остром дефиците военных специалистов в частях.

Ранее, эксперимент по формированию нового мобилизационного резерва проходил в некоторых регионах России. В эксперименте участвовал и Северный флот, который активно сотрудничал с военкоматами Мурманской области. Целью эксперимента, который стартовал на Северном флоте в августе 2015 года, было совершенствование существующей системы подготовки и накопления мобилизационных людских ресурсов.

В интервью газете «Красная Звезда» начальник организационно-мобилизационного управления (ОМУ) штаба Северного флота капитан 1-го ранга Владимир Кондратов говорил о том, что первый контракт в мобилизационный резерв на добровольной основе подписывается на 3 года, последующие контракты – на срок до 5 лет.

При этом для резервистов существуют возрастные ограничения, они есть для каждой категории граждан, пребывающих в запасе. К примеру, солдаты, матросы, сержанты, мичманы и прапорщики могут заключить первый контракт на нахождение в мобилизационном резерве в возрасте до 42 лет, младшие офицеры – до 47 лет, старшие офицеры – до 57 лет.

Главным отличием нового подхода к формированию мобилизационного резерва является то, что при объявлении мобилизации, резервист сам должен прибыть в воинскую часть, минуя военкоматы, и приступить к выполнению своих обязанностей по занимаемой должности согласно штатно-должностной категории.

Кроме того, резервист раз в год отправляется на военные сборы длительностью до 30 суток и каждый месяц в течение от одного до трех дней с ним проводятся различные тренировочные занятия по планам воинских частей и соединений, к которым резервист приписан в соответствии с контрактом.

Одновременно с этим учтена и общая продолжительность сборов, которая за год пребывания в мобилизационном резерве не может превышать 54 дней.

Новая система организованного мобилизационного резерва позволит подготовить, а затем поддерживать в боевой готовности высококвалифицированные кадры, обеспечивая быструю переброску личного состава на разные театры военных действий, на которых появится необходимость в развертывании новых соединений, но местного мобилизационного ресурса не хватает.

По словам военного эксперта Виктора Мураховского, новая система привлечения кадров позволит повысить обороноспособность Дальнего Востока. В частях этого региона имеется техника, но ощущается дефицит кадров.

Денежный вопрос

По данным «Известий», поступающие в мобилизационный резерв солдаты и офицеры при заключении контракта будут получать единовременную выплату: при трехлетнем сроке – в размере оклада, для 5 и более лет – в 1,5 раза больше. Заработная плата профессионального резервиста будет складываться из его должностного оклада, регионального коэффициента и выплат за звание.

К примеру, командир взвода в звании старшего лейтенанта в центральной части Российской Федерации будет получать 27,5 тысяч рублей. Командир отделения в звании сержанта в Кемеровской области (существует региональная надбавка: «северные» – 30 процентов) – 25,3 тысячи рублей. Правда, в полном объеме данная денежная сумма будет выплачиваться лишь во время прохождения военных сборов.

В остальной период, то есть 11 месяцев в году, резервистам-контрактникам будут платить лишь 12 процентов от оклада. В таком случае старший лейтенант из Центральной части России будет получать 3,3 тысячи рублей в месяц, сержант в Кемеровской области – 3,036 тысячи рублей.

Данный порядок выплат предусмотрен постановлением правительства Российской Федерации «Об установлении размера месячного оклада гражданам РФ, пребывающим в мобилизационном людском резерве, за исключением периода прохождения военных сборов» от 23 декабря 2015 года.

Во время прохождения сборов, государство гарантирует резервисту сохранение средней заработной платы или стипендии. Помимо этого оно возьмет на себя все расходы по найму жилья, оплату проезда на сборы и возвращение домой, командировочные.

Отдельно предусмотрены надбавки за выслугу лет. К примеру, через 3 года после включения в мобилизационный резерв, резервисты смогут дополнительно получать 10 процентов от оклада. С годами данная выплата будет расти, максимальная надбавка – 50 процентов будет доступна после 20 лет непрерывного нахождения в мобилизационном резерве.

Как это будет работать

Важным отличием, о котором уже говорилось выше, будет то, что резервиста припишут к конкретной воинской части или к ЦОМР – Центру обеспечения мобилизационного развертывания, где он будет проходить сборы. В этом и заключается один из основных плюсов кадрового резерва.

Создать по-настоящему боеспособные и подготовленные подразделения, когда бойцы хорошо знакомы друг с другом (хотя бы на уровне отделений и экипажей) и имеют реальный опыт взаимодействия в рамках учебы и военных сборов, невозможно за счет обычных запасников, которые появляются в армии в лучшем случае один раз за много лет пребывания в запасе.

Военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя формирование мобилизационного резерва журналистам «Известий», отметил, что существуют такие понятия как текущий и временный некомплект (ТНК и ВНК).

Например, военнослужащий перевелся на новое место службы, а на его место еще никто не назначен. Это временный некомплект. А если военнослужащий заболел и уже не сможет выполнять свои прямые обязанности – это текущий некомплект. Таким образом, ТНК и ВНК могут существенно влиять на боеспособность воинских частей. Например, в батальоне может не хватать не только нескольких мехводов и стрелков-пулеметчиков, но и командира роты.

Их отсутствие будет существенным образом сказываться на способности данного батальона решать боевые задачи. Также существуют должности, которые вводятся только в случае войны, к примеру, помощник пулеметчика. В мирное время такие должности бывают не нужны, а в боевых условиях необходимы.

Замещать ТНК и ВНК смогут резервисты-контрактники, заключившие контракт и приписанные к конкретной воинской части, другой их задачей будет восполнение потерь в военное время.

Отдельно специалисты выделяют и судьбу баз хранения и ремонта военной техники (БХиРВТ), которые будут расформированы. До недавнего времени только в Сухопутных войсках имелось более 40 таких баз (14 мотострелковых). В настоящее время в России уже идет реорганизация мотострелковых БХиРВТ. Около трети из них закрыты.

Главным образом, в них раньше лишь хранилась техника, при этом штатное расписание таких баз не позволяло поддерживать хранимую технику в должном техническом состоянии. Теперь же в созданных на их базе ЦОМРах будут и хранить военную технику, и обучать резервистов. В случае необходимости такие центры будут преобразовываться в полноценные соединения и воинские части.

Известно, что для ЦОМРов будет строиться новая современная инфраструктура. Так, еще в 2016 году Минобороны России подписало контракт на проектирование новой БХиРВТ, расположенной на Сахалине. Данный проект можно назвать иллюстрацией того, как будет выглядеть Центр обеспечения мобилизационного развертывания.

Планируемый к постройке военный городок возле села Дачное будет оснащен казармами для размещения 521 солдата и сержанта, штабным и учебным зданием, парковкой площадью 700 тысяч квадратных метров, отапливаемым хранилищем на 1,2 тысячи машино-мест, а также складами для ракетно-артиллерийского вооружения и имущества.

Также будут построены специальные зоны для хранения и ремонта техники. Данная инфраструктура позволит в случае сборов без особых проблем принять целый батальон резервистов, провести с ними необходимые учения и работы по плановому обслуживанию военной техники.